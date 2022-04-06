Волгоградец отсудил у автосалона деньги за навязанный договор

Суд обязал автосалон в Волгограде АО «Автоассистанс» вернуть покупателю 50 тысяч рублей, которые он заплатил за навязанный ему опционный договор. Помимо возврата компания должна заплатить штраф и компенсацию морального вреда, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
При покупке автомобиля автосалон убедил волгоградца заключить дополнительное соглашение, на основании которого мужчина получил сертификат на предоставление услуг сроком на два года. Вскоре автовладелец понял, что этот договор ему абсолютно не нужен, воспользоваться сертификатом он не успел, и решил расторгнуть его.
Автосалон отказал ему в законных требованиях и не пошел навстречу даже после досудебной претензии. Покупатель обратился в суд за защитой своих прав. На заседание привлекли в том числе управление Роспотребнадзора. В итоге судья встал на сторону волгоградца, которому теперь вернут деньги.
Навязывание договоров при покупке автомобилей является распространенной практикой. Информагентство ранее неоднократно сообщало об аналогичных случаях, когда волгоградцам удавалось через суд расторгнуть ненужные им соглашения, вернуть свои средства и получить еще несколько тысяч рублей за моральный вред.