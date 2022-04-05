Общество

В Волгограде утвердили места торговли саженцами и рассадой: список

Общество 05.04.2022 09:49
05.04.2022 09:49


Площадки для продажи саженцев, рассады и семян утвердили в Волгограде в преддверии дачного сезона. Как сообщили в мэрии, открываться места торговли будут по мере готовности предпринимателей.  

Саженцы и рассаду дачники могут купить по следующим адресам:

- около пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. академика Богомольца (Тракторозаводский район);

- напротив домов №36 и №38 по ул. им. Германа Титова (Краснооктябрьский район);

- у дома №100 по ул. Менделеева (Краснооктябрьский район);

- у здания №100г по ул. Котлубанской (Ворошиловский район);

- у дома №16 по ул. Ардатовской (Ворошиловский район);

- напротив здания №145г на ул. Григория Засекина (Кировский район);

- около домов №8 и №49 по проспекту Героев Сталинграда (Красноармейский район);

- около здания №45а по ул. Пролетарской (Красноармейский район).

  

Специализированные ярмарки для садоводов и огородников будут работать с середины апреля до середины мая на площади им Дзержинского в Тракторозаводском районе, ул. им Григория Засекина (у пересечения с дорогой, ведущей к пос. Горная Поляна) на границе Кировского и Советского районов, а также на ул. Плеханова напротив здания №3а в Красноармейском районе.

Помимо этого, приобрести посадочный материал дачники могут на сельскохозяйственных городских ярмарках и рынках. Специализированные площадки будут организованы на территориях Центрального рынка и «Народная ярмарка» в Центральном и Дзержинском районах соответственно. 


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