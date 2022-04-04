Общество

Энергетики 5 апреля обесточат вуз, дачи и дома в 6 районах Волгограда

Общество 04.04.2022 22:04
04.04.2022 22:04


Завтра, 5 апреля, жителям шести районов Волгограда ограничат подачу электроэнергии. Отключения начнутся с самого утра и затронут жилые дома, дачные домики и волгоградский филиал Московского финансового юридического университета. Запланированы профилактические работы на электросетях, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу АО «Волгоградские межрайонные электрические сети». 

Ищите свой дом в списке отключений: 

Тракторозаводский район 

с 09.00 до 13.00 
улица 95-й Гвардейской Дивизии, 2, 4, 6, 8
улица Ополченская, 5, 7

 

Дзержинский район 

с 09.00 до 17.00
улица Хуторская, 56, 56/1, 58, 60, 87-101, 101а
улица Колесникова, 1а
улица Халтурина, 47
улица Хорошева, 1-7, 7а, 9
улица Римского-Корсакова, 37, 37а, 42
улица Иртышская, 29-31, 35, 35а, 41, 46-64
улица Рахинская, 45-96, 59а, 61а, 66а, 81а
улица Днестровская, 40-46
улица Эльтонская, 67-69
улица Ткачева, 61-65, 72/1, 74-76, 74а

 

Ворошиловский район 

с 09.00 до 17.00 
переулок Чембарский, 1а, 1б, 1г, 1/5, 3, 6, 8-26, 21а, 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52
улица Саранская, 53, 53а, 55, 57
улица Череповецкая, 20, 20а, 24а, 24/3, 24/7, 26 (Московский финансовый юридический университет), 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50

 

Советский район 

с 09.00 до 13.00
улица Крутая
улица Курганная
улица Дубравная
улица Парковая
улица Звездная
улица Высотная 
улица Окольная
территория садоводческого товарищества «Звезда-2»
территория садоводческого товарищества «Звезда-1» 
улица Плодородная 
улица Ямская

 

Кировский район 

с 09.00 до 17.00
улица Кипарисовая, 8-16
улица Тростниковая, 13-32 
улица Капустная Балка, 1-12 
улица Синельниковская, 2-26 
улица Рубинштейна, 1-27 
улица Алексеева, 1-20 
улица Войкова, 1д, 2а-2г 
улица Офицерская, 1а-35, 2а-38
улица Забайкальская, 1а-35, 2а-40
переулок Войкова, 6а

 

Красноармейский район 

с 08.00 до 08.30 
улица Караванная, 21
с 09.00 до 14.00
улица 50 лет Октября, 28

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