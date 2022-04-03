Реставратора Родины-матери в Волгограде взяли под наблюдение

Общество 03.04.2022 14:54
03.04.2022 14:54
Процедура наблюдения на полгода введена на АО «Главзарубежстрой», которое реставрировало скульптуру Родины-матери в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитража, первый этап банкротной процедуры завершится в сентябре текущего года. Временным управляющим АО «Главзарубежстрой» утвержден член Ассоциации «СГАУ» Александр Филлипов. Рассмотрение дела о признании должника несостоятельным (банкротом) пройдет по итогам процедуры наблюдения.
Как ранее сообщало информагентство, с заявлением о банкротстве АО «Главзарубежстрой» обратилось в суд физическое лицо – Сатаев Денис Вячеславович. Арбитражный суд Москвы, где рассматривается дело, признал требования Сатаева в размере 4,3 миллиона рублей, из которых больше 1 миллиона – это неустойка, обоснованными.
Ранее сообщалось, что в июле 2021 года АО «Главзарубежстрой» был внесен реестр недобросовестных поставщиков на два года. Причиной этому стало расторжение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания Российского центра науки и культуры в Тунисской республике. Заказчиком работ выступало Россотрудничество. Контракт на сумму 2826000 долларов США был расторгнут 21 июня 2021 года в одностороннем порядке, после чего АО «Главзарубежстрой» выдали «черную метку», внеся соответствующую запись в реестр недобросовестных поставщиков. В этом списке компания будет находиться ориентировочно до 7 июля 2023 года.
Напомним, за реставрацию скульптуры на Мамаевом кургане в Волгограде компания из Москвы получила 670 миллионов рублей. Специалисты работали над новым обликом Родины-матери, в частности, над восстановлением первоначального цвета и устранением трещин. Однако вскоре после ремонта волгоградцы заметили странные пятна на бетонной поверхности объекта. В Министерстве культуры РФ отреагировали и направили в Волгоград экспертов для изучения ситуации на месте. Позже в музее-заповеднике «Сталинградская битва» заявили, что неоднородность монумента – это естественная реакция растворов, которыми покрывали статую, на дожди и влажность.
Как бы там ни было, но после контракта в Волгограде у АО «Главзарубежстрой» наступила черная полоса. На реставратора посыпались многомиллионные претензии от различных организаций.
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Фото из архива ИА «Высота 102»
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