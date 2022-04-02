Covid-19

Волгоградская область перешла в оранжевую зону по COVID-19

Covid-19 02.04.2022 13:13
02.04.2022 13:13


Ситуация с коронавирусом улучшилась в Волгоградской области за последнюю неделю: за семь суток зарегистрировано 91-150 случаев на 100 тысяч населения. Таким образом, регион перешел из красной в оранжевую зону на тепловой карте на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувший день в Волгоградской области диагноз COVID-19 поставили 247 пациентам. В ковидные стационары госпитализировали 68 заболевших. Количество летальных случаев остается на прежнем уровне – последствий инфекции не пережили 4 человека. Выздоровели от коронавируса за сутки 429 жителей Волгоградской области.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Covid-19
31.03.2022 12:10
Covid-19 31.03.2022 12:10

0
Далее
Covid-19
29.03.2022 11:35
Covid-19 29.03.2022 11:35

0
Далее
Covid-19
28.03.2022 11:58
Covid-19 28.03.2022 11:58

0
Далее
Covid-19
26.03.2022 12:37
Covid-19 26.03.2022 12:37

0
Далее
Covid-19
23.03.2022 12:11
Covid-19 23.03.2022 12:11

0
Далее
Covid-19
22.03.2022 11:42
Covid-19 22.03.2022 11:42

0
Далее
Covid-19
21.03.2022 12:41
Covid-19 21.03.2022 12:41

0
Далее
Covid-19
20.03.2022 11:27
Covid-19 20.03.2022 11:27

0
Далее
Covid-19
18.03.2022 11:53
Covid-19 18.03.2022 11:53

0
Далее
Covid-19
17.03.2022 11:30
Covid-19 17.03.2022 11:30

0
Далее
Covid-19
16.03.2022 11:59
Covid-19 16.03.2022 11:59

0
Далее
Covid-19
14.03.2022 12:53
Covid-19 14.03.2022 12:53

0
Далее
Covid-19
13.03.2022 11:53
Covid-19 13.03.2022 11:53

0
Далее
Covid-19
12.03.2022 11:52
Covid-19 12.03.2022 11:52

0
Далее
Covid-19
11.03.2022 12:42
Covid-19 11.03.2022 12:42

0
Далее

Лента новостей

17:40
Волгоградский облздрав завел чаты в Telegram для вопросов и жалоб горожанСмотреть фотографии
17:14
Волгоградский "Ротор" позорно проиграл "Велесу" - 0:3Смотреть фотографии
16:39
8 лет вместе: смотрим на губернатора Бочарова в полях, в танке и чрезвычайных ситуацияхСмотреть фотографии
14:51
Волгоградские коммунальщики заменят старые трубы под дорогами перед их ремонтомСмотреть фотографии
13:47
Росздравнадзор потребовал от аптек Волгограда здоровых цен и соблюдения правилСмотреть фотографии
13:30
Десятки волгоградских семей посадили в ЦПКиО фамильные деревьяСмотреть фотографии
13:13
Волгоградская область перешла в оранжевую зону по COVID-19Смотреть фотографии
12:06
Волгоградский бизнес присоединился к флешмобу «Мы работаем!»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:40
На севере Волгоградской области стартовал сезон охоты на уток и гусейСмотреть фотографии
11:28
В промышленность Волгоградской области за год вложили 65,5 млрд рублейСмотреть фотографии
11:01
Пятнистые и благородные олени расплодились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
Волгоградцы начали массово искать подработкуСмотреть фотографии
09:40
Водитель бросил раненого пассажира на месте ДТП в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
Трое взрослых и двое детей пострадали в Волгограде из-за пьяного водителяСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде УК заплатит штраф за потерянный из управления аварийный домСмотреть фотографии
08:03
Сорванную ураганом крышу дома в поселке под Волгоградом вернули на местоСмотреть фотографии
23:55
В Волгограде умерла легендарная шахматистка Наталья ЯхтенфельдСмотреть фотографии
22:34
На юге Волгограда в 2024 году появится четырехполосная дорогаСмотреть фотографии
21:29
Волжский признали одним из самых благоустроенных городов РоссииСмотреть фотографии
20:37
В гараже под Волгоградом мужчина умер на сиденье автомобиляСмотреть фотографии
19:38
«Мечтаем спокойно жить в чистоте»: бездомные псы и крысы объявили террор жителям ВолгоградаСмотреть фотографии
19:24
В Волжском на врача-психиатра напал с ножом 24-летний призывникСмотреть фотографии
18:41
Коллекцию сахарных пакетиков в Волгограде оценили в космическую суммуСмотреть фотографии
18:37
Родители согласны: школьников Волгограда с сентября начнут учить выживанию в современном мире Смотреть фотографии
17:28
В Волгограде родители нашли мертвым годовалого мальчикаСмотреть фотографии
16:34
Арбитражный суд начал дело о банкротстве ГУП «Волгоградавтотранс»Смотреть фотографии
16:32
Гидрометцентр спрогнозировал новый шторм в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
Бизнесмену из Саратова сорвали грабительскую сделку с волгоградским фермеромСмотреть фотографии
15:49
Отвечающий за воспитание студентов проректор ВолГУ покинул свой постСмотреть фотографии
15:49
«Меняем ценники каждый день»: в Волгограде взлетели цены на отделочные и стройматериалыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 