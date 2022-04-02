Волгоградская область перешла в оранжевую зону по COVID-19

Ситуация с коронавирусом улучшилась в Волгоградской области за последнюю неделю: за семь суток зарегистрировано 91-150 случаев на 100 тысяч населения. Таким образом, регион перешел из красной в оранжевую зону на тепловой карте на сайте стопкоронавирус.рф.
За минувший день в Волгоградской области диагноз COVID-19 поставили 247 пациентам. В ковидные стационары госпитализировали 68 заболевших. Количество летальных случаев остается на прежнем уровне – последствий инфекции не пережили 4 человека. Выздоровели от коронавируса за сутки 429 жителей Волгоградской области.