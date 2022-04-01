«Мечтаем спокойно жить в чистоте»: бездомные псы и крысы объявили террор жителям Волгограда





В Волгограде жители Краснооктябрьского района отчаялись увидеть когда-нибудь чистой улицу 39-й Гвардейской Дивизии. По словам волгоградцев, на протяжении нескольких лет здесь разрастается свалка. Тонны отходов вперемешку со строительным мусором и шинами с успехом обживают бездомные псы и крысы. Масштабы бедствия 1 апреля оценили корреспонденты «Высоты 102».





Жительница дома № 71 по улице 39-й Гвардейской Ольга Медникова живет в непосредственной близости со свалкой и не первый год ведет ее летопись. Волгоградка заявляет, что в нынешнем 2022 году мусорным завалам исполнилось три года. «Возраст», казалось бы небольшой, но масштабы солидные.

— Где-то в конце 2019 - начале 2020 года у нас просто перестали вывозить мусор. Как сами можете убедиться, за эти три года дорога и подступы ко дворам оказались завалены хламом. Зимой еще ничего, но с наступлением лета все это «добро» начинает гнить и источать ужасные запахи. Травятся все: и мы, и маленькие дети, — не скрывая злости, говорит женщина. — Мы обращались в администрацию Краснооктябрьского района, но в ответ были одни лишь отписки и обещания.





Как могут, жители улицы, названной в честь победоносной мотострелковой дивизии, держат свою оборону. Дабы не пустить врага на порог, волгоградцы регулярно берут в руки лопаты и сгребают мусор в аккуратные кучи. В наступление отходы, впрочем, переходят уже в тот же день.

— Нам самим приходится поддерживать чистоту, однако такой уборки хватает ненадолго – пакеты, пластик и другой мелкий мусор порывами ветра разносит по всей округе.





Но не только виды и вонь от отходов отравляют существование жителям Волгограда. Настоящий террор объявили горожанам собаки и крысы.

— Возле свалки у нас поселились бездомные собаки и крысы. Для них она и пристанище и вечный обед. А это уже совсем не шутки. Мы боимся инфекций и агрессии животных, — поясняет женщина. — Вчера утром у свалки кормились три собаки, а мимо проходила девушка с ребенком. Один из псов начал бросаться на них. Насилу отбились.





Жители частного сектора в Краснооктябрьском районе Волгограда просят администрацию города обратить внимание на волнующую их проблему.

— Уже просто нет мочи терпеть и ждать. Мы мечтаем жить спокойно в чистоте и не видеть весь этот мусор!

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой прояснить судьбу данной свалки.