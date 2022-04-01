Общество

«Мечтаем спокойно жить в чистоте»: бездомные псы и крысы объявили террор жителям Волгограда

Общество 01.04.2022 19:38
01.04.2022 19:38


В Волгограде жители Краснооктябрьского района отчаялись увидеть когда-нибудь чистой улицу 39-й Гвардейской Дивизии. По словам волгоградцев, на протяжении нескольких лет здесь разрастается свалка. Тонны отходов вперемешку со строительным мусором и шинами с успехом обживают бездомные псы и крысы. Масштабы бедствия 1 апреля оценили корреспонденты «Высоты 102».


Жительница дома № 71 по улице 39-й Гвардейской Ольга Медникова живет в непосредственной близости со свалкой и не первый год ведет ее летопись. Волгоградка заявляет, что в нынешнем 2022 году мусорным завалам исполнилось три года. «Возраст», казалось бы небольшой, но масштабы солидные. 

— Где-то в конце 2019 - начале 2020 года у нас просто перестали вывозить мусор. Как сами можете убедиться, за эти три года  дорога и подступы ко дворам оказались завалены хламом. Зимой еще ничего, но с наступлением лета все это «добро» начинает гнить и источать ужасные запахи. Травятся все: и мы, и маленькие дети, — не скрывая злости, говорит женщина.   Мы обращались в администрацию Краснооктябрьского района, но в ответ были одни лишь отписки и обещания.


Как могут, жители улицы, названной в честь победоносной мотострелковой дивизии, держат свою оборону. Дабы не пустить врага на порог, волгоградцы регулярно берут в руки лопаты и сгребают мусор в аккуратные кучи. В наступление отходы, впрочем, переходят уже в тот же день. 

  Нам самим приходится поддерживать чистоту, однако такой уборки хватает ненадолго – пакеты, пластик и другой мелкий мусор порывами ветра разносит по всей округе. 


Но не только виды и вонь от отходов отравляют существование жителям Волгограда. Настоящий террор объявили горожанам собаки и крысы. 

  Возле свалки у нас поселились бездомные собаки и крысы. Для них она и пристанище и вечный обед. А это уже совсем не шутки. Мы боимся инфекций и агрессии животных,   поясняет женщина.   Вчера утром у свалки кормились три собаки, а мимо проходила девушка с ребенком. Один из псов начал бросаться на них. Насилу отбились.   


Жители частного сектора в Краснооктябрьском районе Волгограда просят администрацию города обратить внимание на волнующую их проблему.

 Уже просто нет мочи терпеть и ждать. Мы мечтаем жить спокойно в чистоте и не видеть весь этот мусор!

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой прояснить судьбу данной свалки. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
01.04.2022 18:41
Общество 01.04.2022 18:41

0
Далее
Общество
01.04.2022 18:37
Общество 01.04.2022 18:37

0
Далее
Общество
01.04.2022 16:34
Общество 01.04.2022 16:34

0
Далее
Общество
01.04.2022 16:32
Общество 01.04.2022 16:32

0
Далее
Общество
01.04.2022 16:15
Общество 01.04.2022 16:15

0
Далее
Общество
01.04.2022 15:49
Общество 01.04.2022 15:49

0
Далее
Общество
01.04.2022 15:49
Общество 01.04.2022 15:49

0
Далее
Общество
01.04.2022 13:47
Общество 01.04.2022 13:47

0
Далее
Общество
01.04.2022 13:12
Общество 01.04.2022 13:12

0
Далее
Общество
01.04.2022 12:48
Общество 01.04.2022 12:48

0
Далее
Общество
01.04.2022 11:53
Общество 01.04.2022 11:53

0
Далее
Общество
01.04.2022 11:13
Общество 01.04.2022 11:13

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:45
Общество 01.04.2022 10:45

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:24
Общество 01.04.2022 10:24

0
Далее
Общество
01.04.2022 10:04
Общество 01.04.2022 10:04

0
Далее

Лента новостей

20:37
В гараже под Волгоградом мужчина умер на сиденье автомобиляСмотреть фотографии
19:38
«Мечтаем спокойно жить в чистоте»: бездомные псы и крысы объявили террор жителям ВолгоградаСмотреть фотографии
19:24
В Волжском на врача-психиатра напал с ножом 24-летний призывникСмотреть фотографии
18:41
Коллекцию сахарных пакетиков в Волгограде оценили в космическую суммуСмотреть фотографии
18:37
Родители согласны: школьников Волгограда с сентября начнут учить выживанию в современном мире Смотреть фотографии
17:28
В Волгограде родители нашли мертвым годовалого мальчикаСмотреть фотографии
16:34
Арбитражный суд начал дело о банкротстве ГУП «Волгоградавтотранс»Смотреть фотографии
16:32
Гидрометцентр спрогнозировал новый шторм в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
Бизнесмену из Саратова сорвали грабительскую сделку с волгоградским фермеромСмотреть фотографии
15:49
Отвечающий за воспитание студентов проректор ВолГУ покинул свой постСмотреть фотографии
15:49
«Меняем ценники каждый день»: в Волгограде взлетели цены на отделочные и стройматериалыСмотреть фотографии
14:16
Депутат ГД Олег Савченко: Укрепление рубля – путь к независимости российской экономикиСмотреть фотографии
13:47
Волгоградский аэропорт заработал в штатном режиме после угрозСмотреть фотографии
13:23
Задержание изрезавшего таксиста волгоградца попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Волгоградский «Красный Октябрь» заплатит 100 тысяч рублей автору лучшего проекта благоустройстваСмотреть фотографии
13:11
Пособников сирийских исламистов задержали в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Вот кто скупал сахар: Волжский вошел в рейтинг городов-самогонщиковСмотреть фотографии
12:12
На все 4 минуты: в Волгограде раскрыли дерзкое ограбление элитного салона «Клеопатра»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:54
На трассе Волгоград-Москва насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области за сутки вновь пополнились ковидные госпиталиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде эвакуируют аэропортСмотреть фотографии
11:13
Изрезанный ножом таксист под Волгоградом смог сбежать от убийцы и попросить о помощиСмотреть фотографии
11:13
В волгоградских многоэтажках с начала года заменили 300 лифтовСмотреть фотографии
11:01
«Наркодачники» в Волгоградской области выращивали коноплю в теплицеСмотреть фотографии
10:45
Борщевой набор ударил по кошельку волгоградцевСмотреть фотографии
10:44
Новые возможности виртуальной АТС «Ростелекома» помогут компаниям повысить эффективность коммуникаций с клиентамиСмотреть фотографии
10:42
На трассе Р-22 под Волгоградом Hyundai Elantra после ДТП повис на отбойникеСмотреть фотографии
10:24
УФАС разблокировало закупку крупной партии инсулина для волгоградцевСмотреть фотографии
10:20
Отчим угрожал отрубить голову школьнице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
«Вся надежда на огороды»: волгоградцы требуют немедленно запустить дачные автобусыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 