Общество

УФАС разблокировало закупку крупной партии инсулина для волгоградцев

Общество 01.04.2022 10:24
01.04.2022 10:24


Жалоба фармацевтического гиганта из Санкт-Петербурга «Герофарм» на проведение волгоградским облздравом закупки инсулина стоимостью 20,6 млн рублей признана необоснованной. Соответствующее решение приняло волгоградское управление антимонопольной службы по итогам рассмотрения документа, сообщили ИА «Высота 102» в УФАС.

Пока шло рассмотрение жалобы, состоялось определение поставщика. На аукцион была подана одна заявка от ООО «Альбатрос», которая признана соответствующей требованиям. Процедура подписания с победителем госконтракта на поставку 261 тысячи шприц-ручек с картриджами с инсулин-изофаном для нуждающихся волгоградцев была приостановлена. После признания недействительной жалобы фармгиганта, который даже не заявлялся на аукцион, заключение контракта разблокируют.

Напомним, 10 марта дирекция по обеспечению госучреждений здравоохранения Волгоградской области объявила о закупке крупной партии инсулин-изофана, включенного в ЖНВЛП. Заявки принимались до 25 марта включительно. За день до этого один из ведущих производителей этого препарата «Герофарм» подал жалобу из-за того, что облздрав не указал точное количество нуждающихся пациентов. Компания попросила УФАС выдать дирекции облздрава обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений в соответствии с российским законодательством.

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