Череп, мышцы и шерсть мамонта Ледникового периода выставили в музее Волгограда

Гигантский череп, кости, зубы, шерсть и даже сублимированные мышцы ископаемого мамонта Mammuthus primigenius, жившего в Ледниковом периоде, выставили в музее-заповеднике «Старая Сарепта» на юге Волгограда. Экспонаты представлены в рамках выставки «Мир ископаемых животных Александра Кноблоха», сообщили в пресс-службе учреждения.
Аналогов черепу ископаемого мамонта как экспонату в музеях Волгоградской области нет. Не менее редким и эксклюзивным экспонатом являются сублимированные мышечные ткани древнего животного, которые хранились в вечной мерзлоте несколько десятков тысяч лет. После длительной соответствующей обработки они выставлены на витрине для всеобщего обозрения, как и шерсть, и подшерсток.
Другими объектами экспозиции стали фрагменты ребер мамонта, о которых ранее сообщали в музее-заповеднике. Древние люди использовали их в качестве палок-копалок или лощила.
Палеонтологическая «Выставка Александра Кноблоха» открыта ежедневно с 09.00 до 17.30.
Фото: музей-заповедник "Старая Сарепта".