Волгоградский археолог нашел следы гиен на сломанных костях мамонта





Найденные на юге Волгограда ребра мамонта могли быть погрызены гиенами, а после обработаны древними людьми для использования в качестве палок-копалок или лощила. К такому выводу пришел заведующий сектором археологии музея-заповедника «Старая Сарепта» Станислав Ремизов по результатам исторического расследования, сообщила пресс-секретарь музея Любовь Борисова.

Кости обнаружил на берегу Волги в 2020 году житель Красноармейского района Александр Орешкин. Найденный им зуб предка шерстистого носорога, жившего 300-100 тысяч лет назад, почти сразу же занял место на выставке «Мир ископаемых животных Александра Кноблоха». Два крупных фрагмента ребер мамонта пришлось исследовать, чтобы выяснить природу обнаруженных на них повреждений.

– Причиной ровного, как будто сделанного пилой, слома стала геологическая подвижка грунта, в котором залегала кость, – проседание по вертикали, например, при неравномерном оттаивании, когда части почвенных слоев сработали как гигантский резак, – пояснила пресс-секретарь «Старой Сарепты».

Заостренные концы ребер мамонта появились, вероятнее всего, когда хищные животные разгрызали их для извлечения костного мозга. Дробить зубами столь толстые кости могут далеко не все хищники, и с большей долей вероятности это были гиены, которые и сегодня в поисках пропитания могут перегрызть почти любые кости. Позднее древние люди придали заостренную форму погрызенным концам, чтобы использовать их как орудия.

В ближайшее время археологические находки пополнят коллекцию «Старой Сарепты».