







Сотни тест-систем для выявления лиц, инфицированных ВИЧ, закупает Волгоградская область. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 17,2 миллиона рублей. Победитель электронного аукциона должен будет поставить почти 1000 различных наборов для проведения высокоточных исследований вируса иммунодефицита человека методом ИФА.

Тесты поступят в ГБУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Как ранее сообщало информагентство, по состоянию на декабрь 2021 года на территории области проживало 10863 ВИЧ-позитивных. За десять месяцев 2021 года в регионе был зарегистрирован 601 новый случай заражения – это несколько меньше, чем в прошлом году. В целом заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Волгоградской области в 2021 году на 30% была ниже, чем в среднем по России.

Есть успехи и в лечении ВИЧ-инфицированных пациентов. Из 8815 ВИЧ-инфицированных получают антиретровирусную терапию абсолютно все 100% нуждающихся в ней.



