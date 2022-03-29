Общество

Приканальный поселок потерял маршрутку до центра Волгограда

Общество 29.03.2022 19:13
29.03.2022 19:13


Межмуниципальный автобусный маршрут №546 «Волгоград (Центральный автовокзал) – п. Береславка» остался без перевозчика. Предприниматель Мария Шнейдер 25 марта написала заявление в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок на этой линии. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную облкомдортрансом информацию о поступлении заявления.

Маршрутка №546 обслуживала жителей не только Береславки, но и Карповки, Прудбоя, Комсомольского, Октябрьского, Волгодонского и Нового Рогачика. Она была единственной, которая соединяла поселок Береславка с центром Волгограда. Второй автобусный маршрут - №154 – связывает населенный пункт на берегу Береславского водохранилища только с Красноармейским районом Волгограда. Еще один автобус №700 едет из Калача-на-Дону на автовокзал «Южный» в Волгограде и проезжает через Береславку.

В администрациях Береславского сельского поселения и Калачевского района отказались комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие полномочий. Редакция «Высоты 102» направила запрос предпринимателю Марии Шнейдер и в комитет транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области.

С транспортными коллизиями столкнулись не только жители Калачевского района, но и Волжского, а также Краснослободска. Подробнее:

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