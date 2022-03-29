Волгоградские перевозчики проведут круглый стол на злободневную тему, касающуюся планов властей о сокращении схемы движения ряда маршрутов, в том числе курсирующих между Волжским и областным центром. Как рассказал ИА «Высота 102» предприниматель Алексей Гуполов, который работает на маршруте №159, и перевозчики, и водители, и пассажиры вот уже какой месяц пребывают в нервозном состоянии и не знают, что их ждет завтра.

— Пока документ об изменении схемы движения четырех пригородных маршруток №123, 159, 160 и 260 с 1 апреля в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области не подписан, — сообщил Алексей. — Но это может случиться в любой момент. Мы категорически против этой «революции», которая может обернуться транспортным коллапсом. Мы считаем, что власти Волгограда не смогут обеспечить комфортную доставку пассажиров с Нижнего Тракторного, где собираются сделать конечную для наших маршруток, чтобы потом волжане пересаживались на общественный транспорт, так как в должном наличии этого транспорта в областном центре просто нет. Пассажирам придется в толчее добираться туда, куда мы их сейчас возим, переплачивать за проезд и больше тратить времени на поездки на работу, на учебу, в кардиологический центр и т.д.

По словам перевозчиков, если, даже областные власти продлят им действие свидетельств на осуществление перевозок на полгода, этот вариант их не устроит.

— Свидетельства надо продлевать на пять лет, — уверен Алексей. — Через полгода ситуация в экономике вряд ли улучшится. Поэтому надо помогать сохраниться бизнесу, а граждан необходимо уберечь от лишних, искусственно созданных потрясений. Об этом говорит и президент, и правительство предпринимает ряд мер. Но наши чиновники почему-то не слышат президента. Эти необдуманные решения усложнят жизнь и волжанам, и волгоградцам. И от этих планов чиновники должны отказаться.

Участники круглого стола также намерены поставить вопрос о необходимости общественного обсуждения любых планов чиновников по изменениям в транспортной схеме, в частности, по ликвидации или открытию новых маршрутов.

— Сидят себе чиновники в кабинетах и решают, какой бизнес «прихлопнуть», какие маршруты закрыть, при этом они не имеют никакого представления, чем это обернется для пассажиров, — рассуждает Алексей. – Сколько уже было, когда какой-нибудь маршрут ликвидируют, потом люди начинают жаловаться, и маршрут возвращают. Так, может, сначала нужно семь раз отмерить, прежде чем отрезать? И самое главное, спросить сначала мнение граждан.

Напомним, намерение чиновников сократить схему движения маршруток № 123, 159, 160 и 260 сообщением Волжский-Волгограда вызвало уже волну возмущения у жителей двух городов. Власти объясняли это позицией администрации Волгограда, где считают, что данные маршруты на территории областного центра дублируют муниципальные.