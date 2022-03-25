За маршрутки Волжский-Волгоград заступился мэр Воронин

Общество 25.03.2022 16:52
25.03.2022 16:52
Глава администрации Волжского Игорь Воронин озвучил свою позицию по скандальному вопросу о планируемых изменениях схем движения популярных маршруток № 123, 159, 160 и 260, которые уже вызвали бурю негодования у волжан. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет главы городского округа о работе за 2021 год, с которым он выступил в режиме онлайн на платформе ресурса «Открытый Волжский», он выразил надежду, что горожане смогут, как и раньше, пользоваться удобным для них видом транспорта.
– Сейчас мы ведем совместную работу с областным комитетом транспорта и дорожного хозяйства с тем, чтобы сохранить эти маршруты, - заверил мэр.
Напомним, с 1 апреля конечным пунктом движения четырех маршруток, связывающих Волжский и Волгоград, должен стать Тракторозаводский район, что для тысяч волжан, которые ежедневно ездят на работу и учебу в областной центр, значительно увеличит как время поездки, так и ее стоимость.
Такие планы созрели в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. В администрации Волгоградской области поясняли, что решение об изменении схем движения маршрутов было принято на основании претензий администрации Волгограда о дублировании данными маршрутами муниципальных автобусов. В свою очередь, подчеркивали в ведомстве, мэрия Волгограда имеет право давать заключение о наличии или об отсутствии возможности движения транспортных средств общего пользования межмуниципальных маршрутам по городским дорогам.
Чиновники уверяли, что у волжан есть возможность пользоваться муниципальными автобусами №123, 146, а также электричкой, которые курсируют до железнодорожного вокзала, однако умолчали, что ходит этот транспорт крайне редко, а электричка - вообще всего один раз в день. Кроме того, на данных направлениях курсируют автобусы средней вместимости, что обернется "душиловкой" в салонах, особенно летом.
Эти планы уже вызвали негодование у волжан, а также у перевозчиков, которые заявили об угрозе разорения из-за сокращения схемы движения маршрутов, связывающих Волжский с Волгоградом. Хотя проект постановления уже подготовлен и прошел необходимые процедуры оценки регулирующего воздействия, он пока не подписан.
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