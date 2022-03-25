Общество

За маршрутки Волжский-Волгоград заступился мэр Воронин

Общество 25.03.2022 16:52
25.03.2022 16:52


Глава администрации Волжского Игорь Воронин озвучил свою позицию по скандальному вопросу о планируемых изменениях схем движения популярных маршруток № 123, 159, 160 и 260, которые уже вызвали бурю негодования у волжан. Как сообщает  ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет главы городского округа о работе за 2021 год, с которым он выступил в режиме онлайн на платформе ресурса «Открытый Волжский», он выразил надежду, что горожане смогут, как и раньше, пользоваться удобным для них видом транспорта. 

– Сейчас мы ведем совместную работу с областным комитетом транспорта и дорожного хозяйства с тем, чтобы сохранить эти маршруты, - заверил мэр. 

Напомним, с 1 апреля  конечным пунктом  движения четырех маршруток, связывающих Волжский и Волгоград, должен стать Тракторозаводский район, что для тысяч волжан, которые ежедневно ездят на работу и учебу в областной центр, значительно увеличит как время поездки, так и ее стоимость.  

Такие планы созрели в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. В администрации Волгоградской области поясняли, что решение об изменении схем движения маршрутов было принято на основании претензий администрации Волгограда о дублировании данными маршрутами муниципальных автобусов. В свою очередь, подчеркивали в ведомстве, мэрия Волгограда имеет право давать заключение о наличии или об отсутствии возможности движения транспортных средств общего пользования межмуниципальных маршрутам по городским дорогам. 

Чиновники уверяли, что у волжан есть возможность пользоваться муниципальными автобусами №123, 146, а также электричкой, которые курсируют до железнодорожного вокзала, однако умолчали, что ходит этот транспорт крайне редко, а электричка - вообще всего один раз в день. Кроме того, на данных направлениях курсируют автобусы средней вместимости, что обернется "душиловкой" в салонах, особенно летом. 

Эти планы уже  вызвали негодование у волжан, а также у перевозчиков, которые заявили об угрозе разорения из-за сокращения схемы движения маршрутов, связывающих Волжский с Волгоградом. Хотя проект постановления уже подготовлен и прошел необходимые процедуры оценки регулирующего воздействия, он пока не подписан. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
25.03.2022 19:55
Общество 25.03.2022 19:55

0
Далее
Общество
25.03.2022 18:50
Общество 25.03.2022 18:50

0
Далее
Общество
25.03.2022 18:24
Общество 25.03.2022 18:24

0
Далее
Общество
25.03.2022 18:14
Общество 25.03.2022 18:14

0
Далее
Общество
25.03.2022 17:36
Общество 25.03.2022 17:36

0
Далее
Общество
25.03.2022 16:53
Общество 25.03.2022 16:53

0
Далее
Общество
25.03.2022 16:29
Общество 25.03.2022 16:29

0
Далее
Общество
25.03.2022 16:22
Общество 25.03.2022 16:22

0
Далее
Общество
25.03.2022 16:08
Общество 25.03.2022 16:08

0
Далее
Общество
25.03.2022 16:06
Общество 25.03.2022 16:06

0
Далее
Общество
25.03.2022 15:20
Общество 25.03.2022 15:20

0
Далее
Общество
25.03.2022 15:05
Общество 25.03.2022 15:05

0
Далее
Общество
25.03.2022 15:05
Общество 25.03.2022 15:05

0
Далее
Общество
25.03.2022 15:02
Общество 25.03.2022 15:02

0
Далее
Общество
25.03.2022 14:02
Общество 25.03.2022 14:02

0
Далее

Лента новостей

19:55
В Волгограде начали крушить ступени, ведущие к улице КовентриСмотреть фотографии
18:50
Спасенные в Волгограде львята за неделю подросли и уже выходят на улицу: видеоСмотреть фотографии
18:24
Ковидная оттепель: что разрешается и что запрещено в Волгограде с 25 мартаСмотреть фотографии
18:14
Транзитный рейс через Волгоград задержали из-за ЧПСмотреть фотографии
17:45
Двойное ДТП на выезде с ГЭС в Волгограде привело к большой пробкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
МТС поможет найти работу волгоградцамСмотреть фотографии
17:22
Волгоградский облсуд утвердил приговор обокравшим «Красный Октябрь» экс-менеджерамСмотреть фотографии
16:53
МФЦ Волгоградской области возвращаются к доковидному режиму работыСмотреть фотографии
16:52
За маршрутки Волжский-Волгоград заступился мэр ВоронинСмотреть фотографии
16:29
Масочный режим продлен новым постановлением в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:22
Новые терминалы появятся в волгоградских троллейбусах в апрелеСмотреть фотографии
16:08
В Волгоградской области не будут замораживать тарифы на коммуналкуСмотреть фотографии
16:07
«Что? Где? Когда?»: «Ростелеком» провел интеллектуальную игру среди команд вузов ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
16:06
Время действия «пересадочного» тарифа в Волгограде продлят вдвоеСмотреть фотографии
15:25
Волгоградский «Ротор» пообещали оставить в ФНЛСмотреть фотографии
15:20
Банк «Открытие»: 47% жителей Юга, имеющих вклады, переложили их под более высокие процентыСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде продолжается строительство парка туризма и отдыха «Санаторный»Смотреть фотографии
15:05
Депутаты предъявили «Ситиматик-Волгоград» ультиматум из-за безумных тарифовСмотреть фотографии
15:02
Под Волгоградом отчуждение земли с гаражами-призраками вылилось в уголовное делоСмотреть фотографии
15:02
Северный район Волгограда затянуло черным домомСмотреть фотографии
14:02
Роспотребнадзор отменил для школьников рассадку зигзагомСмотреть фотографии
13:58
Шесть вокзалов в Волгоградской области на час погрузятся в темнотуСмотреть фотографии
13:36
Госдума планирует отменить плату за проезд в электричках для детей до 7 летСмотреть фотографии
13:20
Вооруженный мужчина угрожал убийством компании подростков в ВолжскомСмотреть фотографии
13:16
Недовольные волгоградцы забросали жалобами ГосжилнадзорСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом 24-летний мужчина совратил девочку-подросткаСмотреть фотографии
12:58
Почти 2 млн рублей «испарились» со спецсчетов двух высоток в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:41
ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условияхСмотреть фотографии
12:37
В Госдуме и Минздраве опровергли смерть Владимира ЖириновскогоСмотреть фотографии
12:05
Прокуратура Волгоградской области направила 20 предостережений в связи с ростом ценСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 