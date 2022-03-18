«Это отстой!»: маршрутки из Волжского тормознут на Нижнем Тракторном в Волгограде

Жители Волжского и перевозчики ряда пригородных маршрутов возмущены намерением властей региона изменить схему движения популярных у волжан маршруток №123, 159, 160, 260, сократив их путь следования конечной остановкой в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказал ИА «Высота 102» один из перевозчиков Александр Паньков, который работает на направлении №260, в настоящее время это единственный пригородный маршрут, доставляющий пассажиров в кардиоцентр и в ВолГУ.

— Студентам и другим пассажирам теперь придется пересаживаться в Тракторозаводском районе, дальше нас не пустят, — комментирует Александр. — Соответственно, пассажиры будут тратить на поездки больше времени и денег. Конечно, это никому неудобно. Говорят, что площадка отстоя будет где-то на Нижнем Тракторном. Но нам ее еще никто не показывал. Как это будет выглядеть, никто не знает, но такая площадка должна быть оборудована в соответствии с требованиями для такой стоянки. Там, по идее, мы должны высаживать всех пассажиров, которые будут в массовом порядке ехать уже в городском транспорте в другие районы Волгограда, и не факт, что им не придется пересаживаться и на другие виды транспорта. Представляете, что будет там твориться в час пик? Тем более, что, по нашим данным, город еще не получил новый транспорт, так что волжан будут запихивать в тот, что есть. Но даже волгоградцы предпочитали наши маршрутки городскому транспорту, теперь и волгоградцев, и волжан будут «мариновать», как говорится, в одной бочке.

Информация о том, что власти намерены сократить путь курсирования маршруток «Волжский-Волгоград», появилась еще около месяца назад. Об этом перевозчики предупредили пассажиров, у которых это вызвало массу негодования.

— Это прямо отстой, что придумали чиновники. Сейчас и так ни на что не хватает денег, особенно у нас, студентов, — рассказывает волжанин Георгий, который учится в ВолГУ. — Сейчас я доезжаю до университета на одной маршрутке, а теперь мне придется тратиться на другой вид транспорта, чтобы добраться на учебу. Но стипендию нам никто не повысил!

В администрации Волгоградской области подтвердили планы властей о намерении с 1 апреля изменить схемы движения четырех маршруток, следующих из Волжского в Волгоград. Здесь пояснили, что данные маршруты должны были отменить еще в июле 2021 года. Но пришли к другому решению, «учитывая значимость указанных маршрутов для жителей города Волжского и рассмотрев претензии администрации Волгограда в том, что указанные маршруты дублируют муниципальные маршруты». Проект постановления подготовлен, он уже прошел процедуру оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Волгоградской области. Кроме того, было получено положительное заключение в отношении оценки регулирующего воздействия проекта постановления.

— Указанное решение было принято Облкомдортрансом в соответствии с решением администрации Волгограда, которая, согласно действующему законодательству, имеет право давать заключение о наличии или об отсутствии возможности движения транспортных средств общего пользования межмуниципальных маршрутов по дорогам муниципального значения, находящихся в собственности администрации города, — пояснили в администрации региона. — В случае принятия проекта постановления изменения будут реализованы в соответствии с действующим законодательством.

В администрации региона также напомнили, что у жителей Волжского есть возможность доехать до железнодорожного вокзала и автовокзала в Волгограде автобусами №123 и 146, а также электропоездом. Однако, как известно, из Волжского в Волгоград в рабочие дни курсирует единственная электричка, которая отправляется в 6 часов 37 минут. На пригородном маршруте №123, который обслуживает МУП «Волжская автоколонна 1732», работает всего один автобус, который делает лишь три (!) рейса в день. Пять рейсов стоят в расписании автобуса №146. При этом на данных маршрутах курсируют автобусы средней вместимости, не приспособленные для большого количества пассажиров.

Перевозчики надеются, что принятие решений в такой чувствительной сфере, как общественный транспорт, будет отложено в том числе и в связи со сложной ситуацией в стране.

— Сейчас не надо лишний раз нервировать бизнес и людей, — считают они. — Если все-таки власти пойдут на это, мы, в свою очередь, оставляем за собой право отстаивать наши права в суде.