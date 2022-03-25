Телеком 25.03.2022 16:07
25.03.2022 16:07
«Ростелеком» в Волгограде организовал очередную интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференции между командами знатоков ведущих вузов ЮФО и СКФО. За кубок национального цифрового провайдера боролись семь команд студентов из Волгоградского государственного университета, Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственный технологический университет), Астраханского государственного университета, Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики, Дагестанского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.
Вопросы, заявленные на игру, касались актуальной темы сегодняшнего дня — кибербезопасности. Как и в телевизионной игре, на обдумывание ответа со стороны игроков предоставлялась только минута и еще десять секунд, чтобы зафиксировать свою версию в игровом чате.
«Последние два года пандемии мы активно используем дистанционные форматы, и это мероприятие — не исключение. Закономерно для сегодняшнего дня, что темой вопросов игры стала кибербезопасность. Современному человеку в цифровом мире приходится постоянно сталкиваться с угрозами, исходящими при пользовании интернетом, онлайн-платформами, умными устройствами. Участники уверенно давали ответы, практически не ошибаясь, на самые каверзные вопросы», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В битве на эрудицию победила команда Кубанского государственного аграрного университета, опередив своих основных соперников из Ростова и Владикавказа с минимальным разрывом. Организаторы наградили победителей и отметили сувенирами всех участников игры.
«Наша команда впервые играла в таком формате, было интересно. При ответе на некоторые вопросы пришлось поломать голову. Вообще идея “Ростелекома” провести онлайн-игру, еще и в видеоформате — это круто: ты видишь соперника, его реакцию, эмоции. В игре это здорово помогает», — поделился Николай Лытнев, капитан команды Кубанского государственного аграрного университета.
«Ростелеком» использует технологию видеоконференцсвязи для организации телемостов, конференций и других подобных мероприятий. Сервис «Веб-видеоконференция» — это возможность проведения неограниченного количества совещаний, обучающих вебинаров с количеством участников на одном экране от 16 до 36 человек.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
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