Телеком

«Что? Где? Когда?»: «Ростелеком» провел интеллектуальную игру среди команд вузов ЮФО и СКФО

Телеком 25.03.2022 16:07
25.03.2022 16:07


«Ростелеком» в Волгограде организовал очередную интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференции между командами знатоков ведущих вузов ЮФО и СКФО. За кубок национального цифрового провайдера боролись семь команд студентов из Волгоградского государственного университета, Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственный технологический университет), Астраханского государственного университета, Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики, Дагестанского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.
Вопросы, заявленные на игру, касались актуальной темы сегодняшнего дня — кибербезопасности. Как и в телевизионной игре, на обдумывание ответа со стороны игроков предоставлялась только минута и еще десять секунд, чтобы зафиксировать свою версию в игровом чате.
«Последние два года пандемии мы активно используем дистанционные форматы, и это мероприятие — не исключение. Закономерно для сегодняшнего дня, что темой вопросов игры стала кибербезопасность. Современному человеку в цифровом мире приходится постоянно сталкиваться с угрозами, исходящими при пользовании интернетом, онлайн-платформами, умными устройствами. Участники уверенно давали ответы, практически не ошибаясь, на самые каверзные вопросы», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В битве на эрудицию победила команда Кубанского государственного аграрного университета, опередив своих основных соперников из Ростова и Владикавказа с минимальным разрывом. Организаторы наградили победителей и отметили сувенирами всех участников игры.
«Наша команда впервые играла в таком формате, было интересно. При ответе на некоторые вопросы пришлось поломать голову. Вообще идея “Ростелекома” провести онлайн-игру, еще и в видеоформате — это круто: ты видишь соперника, его реакцию, эмоции. В игре это здорово помогает», — поделился Николай Лытнев, капитан команды Кубанского государственного аграрного университета.
«Ростелеком» использует технологию видеоконференцсвязи для организации телемостов, конференций и других подобных мероприятий. Сервис «Веб-видеоконференция» — это возможность проведения неограниченного количества совещаний, обучающих вебинаров с количеством участников на одном экране от 16 до 36 человек.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Телеком
21.03.2022 14:40
Телеком 21.03.2022 14:40

0
Далее
Телеком
21.03.2022 13:44
Телеком 21.03.2022 13:44

0
Далее
Телеком
18.03.2022 10:57
Телеком 18.03.2022 10:57

0
Далее
Телеком
17.03.2022 16:14
Телеком 17.03.2022 16:14

0
Далее
Телеком
16.03.2022 17:10
Телеком 16.03.2022 17:10

0
Далее
Телеком
15.03.2022 11:00
Телеком 15.03.2022 11:00

0
Далее
Телеком
11.03.2022 14:27
Телеком 11.03.2022 14:27

0
Далее
Телеком
10.03.2022 21:36
Телеком 10.03.2022 21:36

0
Далее
Телеком
01.03.2022 14:53
Телеком 01.03.2022 14:53

0
Далее
Телеком
28.02.2022 11:41
Телеком 28.02.2022 11:41

0
Далее
Телеком
25.02.2022 10:04
Телеком 25.02.2022 10:04

0
Далее
Телеком
22.02.2022 12:27
Телеком 22.02.2022 12:27

0
Далее
Телеком
21.02.2022 12:53
Телеком 21.02.2022 12:53

0
Далее
Телеком
18.02.2022 13:24
Телеком 18.02.2022 13:24

0
Далее
Телеком
18.02.2022 11:14
Телеком 18.02.2022 11:14

0
Далее

Лента новостей

19:55
В Волгограде начали крушить ступени, ведущие к улице КовентриСмотреть фотографии
18:50
Спасенные в Волгограде львята за неделю подросли и уже выходят на улицу: видеоСмотреть фотографии
18:24
Ковидная оттепель: что разрешается и что запрещено в Волгограде с 25 мартаСмотреть фотографии
18:14
Транзитный рейс через Волгоград задержали из-за ЧПСмотреть фотографии
17:45
Двойное ДТП на выезде с ГЭС в Волгограде привело к большой пробкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
МТС поможет найти работу волгоградцамСмотреть фотографии
17:22
Волгоградский облсуд утвердил приговор обокравшим «Красный Октябрь» экс-менеджерамСмотреть фотографии
16:53
МФЦ Волгоградской области возвращаются к доковидному режиму работыСмотреть фотографии
16:52
За маршрутки Волжский-Волгоград заступился мэр ВоронинСмотреть фотографии
16:29
Масочный режим продлен новым постановлением в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:22
Новые терминалы появятся в волгоградских троллейбусах в апрелеСмотреть фотографии
16:08
В Волгоградской области не будут замораживать тарифы на коммуналкуСмотреть фотографии
16:07
«Что? Где? Когда?»: «Ростелеком» провел интеллектуальную игру среди команд вузов ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
16:06
Время действия «пересадочного» тарифа в Волгограде продлят вдвоеСмотреть фотографии
15:25
Волгоградский «Ротор» пообещали оставить в ФНЛСмотреть фотографии
15:20
Банк «Открытие»: 47% жителей Юга, имеющих вклады, переложили их под более высокие процентыСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде продолжается строительство парка туризма и отдыха «Санаторный»Смотреть фотографии
15:05
Депутаты предъявили «Ситиматик-Волгоград» ультиматум из-за безумных тарифовСмотреть фотографии
15:02
Под Волгоградом отчуждение земли с гаражами-призраками вылилось в уголовное делоСмотреть фотографии
15:02
Северный район Волгограда затянуло черным домомСмотреть фотографии
14:02
Роспотребнадзор отменил для школьников рассадку зигзагомСмотреть фотографии
13:58
Шесть вокзалов в Волгоградской области на час погрузятся в темнотуСмотреть фотографии
13:36
Госдума планирует отменить плату за проезд в электричках для детей до 7 летСмотреть фотографии
13:20
Вооруженный мужчина угрожал убийством компании подростков в ВолжскомСмотреть фотографии
13:16
Недовольные волгоградцы забросали жалобами ГосжилнадзорСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом 24-летний мужчина совратил девочку-подросткаСмотреть фотографии
12:58
Почти 2 млн рублей «испарились» со спецсчетов двух высоток в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:41
ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условияхСмотреть фотографии
12:37
В Госдуме и Минздраве опровергли смерть Владимира ЖириновскогоСмотреть фотографии
12:05
Прокуратура Волгоградской области направила 20 предостережений в связи с ростом ценСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 