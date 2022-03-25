Недовольные волгоградцы забросали жалобами Госжилнадзор



Жители Волгоградской области отправили в региональную инспекцию Госжилнадзора более 14 тысяч жалоб и обращений в 2021 году. Это на 28% больше, чем в 2020 году, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный доклад о деятельности инспекции за прошлый год.

Специалисты контролирующего органа рассмотрели все письма волгоградцев. По ним провели почти 3 тысячи проверок в части соблюдения лицензионных требований. Более чем в половине случаев по итогам проверок УК и ресурсоснабжающих организаций сотрудники обнаружили нарушения и выдали 972 предписания об их устранении. В результате в инспекции Госжилнадзора за год возбудили без малого 1,6 тысяч административных дел, по которым привлекли к ответственности 1220 юридических и должностных лиц. Их оштрафовали на 70 млн рублей.

По обращениям в связи с начислением платы за ЖКХ волгоградские инспекторы провели в УК, ТСН и ресурсоснабжающих организациях 550 проверок. В 336 случаях жалобы волгоградцев нашли подтверждение, в результате чего жильцам вернули более 10 миллионов переплаченных за коммуналку рублей.