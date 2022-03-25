Росавиация продлила ограничения полетов до 1 апреля

До 1 апреля 2022 года 3.45 (мск) продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортах России, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное обращение Росавиации.

Временный запрет введен для терминалов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Отечественным авиаперевозчикам рекомендуют для организации перевозки пассажиров в попавшие под ограничения воздушные гавани воспользоваться альтернативными маршрутами через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты страны, в том числе, международные, работают в штатном режиме. В конце февраля этого года в аэропорту Волгограда запустили круглосуточную горячую линию из-за отмены авиаперелетов.