В Волгограде грядет ослабление ограничений по ковиду

В Волгограде до конца текущей недели ожидается очередное ослабление ограничений, введенных губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым в связи с распространением коронавируса. По информации ИА «Высота 102», со точным списком в оперштабе определятся уже завтра, 24 марта.

Напомним, что в минувший понедельник глава Волгоградской области традиционное оперативное совещание посвятил ситуации с COVID-19 в регионе. Андрей Бочаров признал, что инфекция за последние недели стала заметно слабей и поражает ежедневно меньшее количество волгоградцев. При этом ни кто не исключает сегодня, что обстановка может ухудшиться.

— Несмотря на то, что по мнению специалистов пандемия, вызванная, прежде всего, штаммом «омикрон» продолжает идти на спад, возможно повторение осложнения ситуации в связи с распространением новых штаммов вируса, которое в настоящее время мы уже наблюдаем, прежде всего, в ряде азиатских стран, с которыми у нас в том числе установлены торговые, экономические связи, — сказал губернатор. — Поэтому необходимо быть готовыми к различному развитию ситуации.

В тот же день Андрей Бочаров анонсировал закрытие прививочных пунктов в торговых центрах Волгограда и напомнил, что иммунитет от ковида можно получить в районных поликлиниках. Одновременно глава региона поручил руководителям рабочих групп областного оперштаба проработать и представить предложения по корректировке реализуемых на территории Волгоградской области мер и мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

— Эти предложения уже формируются и будут рассмотрены на заседании оперштаба предположительно уже в ближайший четверг, — пояснил информагентству собственный источник ИА «Высота 102». — Ряд ограничений будут с большой долей вероятности ослаблены. Масочный режим, скорее всего, останется в силе.

Напомним, что кроме масочного режима в Волгоградской области на сегодня продолжает действовать запрет на работу кальянных и ночных клубов. Никто пока не отменял и рекомендаций по самоизоляции людей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Фото: ИА «Высота 102»