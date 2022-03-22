Больше половины жителей Волгоградской области области высказались против возвращения на российских рынок иностранных компаний, прекративших деятельность из-за спецоперации на Украине. К таким выводам, сообщает ИА "Высота 102", пришли аналитики SuperJob по итогам проведенного в период с 18 по 21 марта опроса.

Напомним, что с предложением о запрете деятельности в России зарубежных компания выступил накануне депутат Госдумы Евгений Федоров. В качестве дедлайна он называет конкретную дату - 1 мая 2022 года. Идею о точке невозврата, по сведениям аналитиков, поддерживают 63% опрошенных волгоградцев.

— Самые популярные аргументы — это возможность роста отечественного бизнеса в условиях низкой конкуренции и нелояльное к нашей стране поведение иностранных компаний: «Предателей не прощаем!», — констатируют авторы исследования.

26% жителей Волгограда не согласны с предложением Госдумы. Объясняя это, волгоградцы настаивают на том, что в России «нет аналогов жизненно необходимых лекарств, нет качественной техники, нет деталей к ней».

Затруднились оценить ситуацию 11% респондентов из Волгограда.

Любопытно, что отказаться от зарубежных товаров в Волгограде на предстоящие 10 лет готовы чаще жители с доходом выше 80 тысяч рублей в месяц. Таковых оказалось 65% из общего количества опрошенных. Если говорить о возрасте, то запрет на работу иностранных компаний в России после 1 мая 2022 года в основном поддерживают люди старше 45 лет.