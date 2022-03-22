Общество

«Рожденный летать»: как аэросъемка стала главной страстью волжанина Артема Великжанина

Общество 22.03.2022 07:57
22.03.2022 07:57


«Отчего люди не летают так, как птицы?», – задавалась вопросом Катерина из пьесы Островского «Гроза». Сегодня с уверенностью можно сказать – время тогда не пришло. В XIX веке никто даже помыслить не мог, что пройдет едва ли 200 лет – и информационные технологии подарят человеку чувство невесомости, позволят заглянуть туда, куда пешему путь закрыт.
Житель города Волжского в Волгоградской области Артем Великжанин – человек вполне земной профессии, но в свободное от трудовых забот время он – оператор дрона.
Увлечение аэросъемкой у Артема началось с подарка отца на День рождения – квадрокоптера. Со временем аэропарк Артема увеличился. Все модели, по словам волжанина, имеют разные возможности: на одном можно снимать видео с эффектом «от первого лица», на другом – летать в помещениях и в условиях ограниченного пространства. Третий за секунду может развить скорость до 150 км/ч. Для последнего квадрокоптера у пилота есть FPV-очки, которые дают эффект полного погружения в полет.
– Все это дает возможность взглянуть на обычные вещи под новым углом, будь то обычный сквер за окном или парк с колесом обозрения,– утверждает молодой человек. – Также в кадре отлично смотрится экшн, например, погоня за автомобилем или человек на танцполе. А камера с обзором в 360 градусов открывает новые возможности для съемки, с ее помощью можно получить необычные ракурсы.

Отснятые футажи (исходные видео) Артем Великжанин монтирует и выкладывает в соцсети и на своем YouTube-канале. В кинохронику документалиста уже попали парки Волжского, площадь Ленина, украшенная новогодней иллюминацией, закаты и рассветы на реке Ахтуба, строительство новых микрорайонов и многое другое.



– Летаю обычно в единственный выходной, если погода позволяет, – поделился волжанин. – Много времени забирает и монтаж: от нескольких часов до нескольких недель, заниматься этим приходится по ночам. К сожалению, не все удается смонтировать, и много материала пылится на жестком диске компьютера, до него просто не доходят руки.
Оператор Артем Великжанин молодой, но талантливый, поэтому планов по развитию хобби у него много.
– Во-первых, повысить пилотажный уровень: чем больше летаешь, тем больше чувствуешь себя уверенным в воздухе. Во-вторых, набивать руку в монтаже: в обработке видео всегда стараюсь пробовать что-то новое. Понемногу пробую себя в мобильной съемке, когда-нибудь доберусь до полнокадровых камер. В очереди на монтаж стоит B-Roll с предметной съемкой приготовления торта. В процессе экшн ролик дрифта с покадровой анимацией. А вообще хочется получить опыт в более объемных работах, с прописанным сценарием и раскадровками, – резюмировал Артем Великжанин.
Еще одно направление, в котором Артем видит свою дальнейшую творческую деятельность, это проведение стримов. Современные технологии позволяют загружать в Интернет видео прямо в момент съемок, но для этого нужен специальный приемник, который подключается к телефону. Его покупка – также в планах оператора.
Ольга Макарова

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