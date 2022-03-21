Волгоградскому водохранилищу предрекли полноводный сезон

Общество 21.03.2022 19:20
21.03.2022 19:20
Волгоградское водохранилище во втором квартале текущего года наполнится водой на 139-250% от нормы. Такой прогноз, как сообщает ИА «Высота 102», озвучило сегодня Росводресурсы России.
Предстоящему половодью на водохранилищах Волги и Камы было посвящено очередное заседание межведомственной рабочей группы под председательством заместителя руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова. Сейчас на каскаде обстановка стабильная, завершается предполоводная сработка. Емкости водохранилищ готовят к приему большой воды. Суммарно 95% объема уже готовы. К 1 апреля водохранилища должны быть сработаны до отметок, предусмотренных правилами.
Начиная с декабря, на Волжско-Камском каскаде отмечается приток, превышающий норму. По данным Росгидромета, в феврале он составил 128% – это 8,3 куб.км. Тенденция сохраняется и в марте, прогноз на первый весенний месяц – от 10,3 до 14,3 куб.км, что составляет 110-154% нормы. В апреле-июне Росгидромет прогнозирует суммарный приток в пределах 142-176 куб.км, а это 89-111% нормы.
До 10 апреля для Волгоградского гидроузла установлены средние сбросные расходы в размере 4900-5100 куб. м/с.
Далее будут вноситься коррективы в зависимости от складывающейся гидрологической обстановки и от более точного прогноза на апрель и весь второй квартал.
Реклама
В Волгоград привезли чудотворную икону Божией Матери «Казанская»21.03.2022 21:17
Общество 21.03.2022 21:17
Каршеринговая компания завалила суд в Волгограде исками к водителям21.03.2022 21:09
Общество 21.03.2022 21:09
В Волгограде звездный шеф-повар Григорий Мосин позавтракал в школьной столовой21.03.2022 20:15
Общество 21.03.2022 20:15
На юге Волгограда отремонтируют два моста21.03.2022 19:46
Общество 21.03.2022 19:46
«Это игра в русскую рулетку»: волгоградцы боятся заказывать туры в Египет и Турцию21.03.2022 19:37
Общество 21.03.2022 19:37
Военнослужащий из Волгоградской области Петр Исаев погиб в ходе спецоперации21.03.2022 19:14
Общество 21.03.2022 19:14
Приют для собак в Волгограде остался без денег и корма из-за санкций и блокировки Instagram21.03.2022 17:43
Общество 21.03.2022 17:43
Волгоградцам отменили маски на вокзале и в поездах21.03.2022 16:30
Общество 21.03.2022 16:30
Более 10 тысяч жителей Волгоградской области пострадали от укусов животных21.03.2022 15:56
Общество 21.03.2022 15:56
В Волгограде ООО «Реновацио» упустило контракт на 7 млн, но выиграла на 3521.03.2022 15:04
Общество 21.03.2022 15:04
Волгоградской академии «Ротор» удалось купить автобус за 5,9 млн рублей21.03.2022 13:54
Общество 21.03.2022 13:54
В Волгограде хотят покончить с «душиловкой» в дачных автобусах21.03.2022 13:17
Общество 21.03.2022 13:17
Волгоградцев зовут поддержать теплом военных на Украине: список пунктов приема посылок21.03.2022 13:16
Общество 21.03.2022 13:16
В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине радиста21.03.2022 12:37
Общество 21.03.2022 12:37
В Волгограде спасают от сноса многоквартирный самострой21.03.2022 12:03
Общество 21.03.2022 12:03
Реклама