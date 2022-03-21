Волгоградскому водохранилищу предрекли полноводный сезон









Волгоградское водохранилище во втором квартале текущего года наполнится водой на 139-250% от нормы. Такой прогноз, как сообщает ИА «Высота 102», озвучило сегодня Росводресурсы России.

Предстоящему половодью на водохранилищах Волги и Камы было посвящено очередное заседание межведомственной рабочей группы под председательством заместителя руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова. Сейчас на каскаде обстановка стабильная, завершается предполоводная сработка. Емкости водохранилищ готовят к приему большой воды. Суммарно 95% объема уже готовы. К 1 апреля водохранилища должны быть сработаны до отметок, предусмотренных правилами.

Начиная с декабря, на Волжско-Камском каскаде отмечается приток, превышающий норму. По данным Росгидромета, в феврале он составил 128% – это 8,3 куб.км. Тенденция сохраняется и в марте, прогноз на первый весенний месяц – от 10,3 до 14,3 куб.км, что составляет 110-154% нормы. В апреле-июне Росгидромет прогнозирует суммарный приток в пределах 142-176 куб.км, а это 89-111% нормы.

До 10 апреля для Волгоградского гидроузла установлены средние сбросные расходы в размере 4900-5100 куб. м/с.

Далее будут вноситься коррективы в зависимости от складывающейся гидрологической обстановки и от более точного прогноза на апрель и весь второй квартал.



