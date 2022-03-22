Общество

Шквал эмоций: в Волгограде прогремела премьера «Королевского цирка»

Общество 22.03.2022 09:14
22.03.2022 09:14


Ярко, музыкально, захватывающе – именно так зрители премьерного показа шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк» описывали свои эмоции после представления. На три часа арена Волгоградского цирка стала по-настоящему королевской. Световые эффекты, красочные костюмы, и захватывающие номера впечатлили даже самого искушенного зрителя. 

Программа шоу «Королевский цирк» — это целый микс эстрады, мюзикла и цирка. Действие на манеже – не просто набор номеров, а целый спектакль, который смотрится на одном дыхании. Во время шоу волгоградцы оказались в страстной Испании с тореадорами и яками, у фонтана в «Райском саду» с розовыми пеликанами и экзотическими попугаями ара, погрузились в зимнюю сказку с благородными оленями. 

Одной из изюминкой шоу стал аттракцион дрессировщицы Людмилы Сурковой, которая вышла на манеж с 11 тиграми. Талантливая девушка уже отметилась Гран-при 17-го фестиваля «Принцесса цирка». Самым впечатляющим моментом ее выступления стал воздушный полет дрессировщицы вместе с тигром под купол цирка.
-Мне с тиграми, как и им со мной, находиться очень комфортно. Сегодняшнее выступление мне в очередной раз показало, что они для меня больше, чем партнеры по работе – они моя семья, - призналась дрессировщица.

Однако больше всего поразил волгоградских зрителей чувственный номер по мотивам «Анны Карениной» талантливых воздушных гимнастов Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкина. Зрители как заворожённые следили за сложнейшими трюками гимнастов без страховки. В конце выступления зал взорвался оглушительными аплодисментами. 

Своими впечатлениями после шоу поделился с журналистами художественный руководитель, Заслуженный артист России Гия Эрадзе
- Наконец-то мы доехали до замечательного города Волгограда. Эмоции у меня, как и у всех артистов нашего цирка, после выступления переполняют. Волгоградцы очень тепло приняли наш премьерный показ. Сегодня мы замечательно отработали программу, я доволен, - рассказал Гия Эрадзе. 

Насладиться великолепным шоу в исполнении артистов Росгосцирка горожане смогут каждые выходные до 2 мая. 





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