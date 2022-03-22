Благотворительный фонд в Волжском обвинил зоозащитниц в предательстве приюта



Арбитражный суд Волгоградской области 29 марта рассмотрит иск Волгоградского областного благотворительного фонда помощи животным «Островок надежды» к Волжской городской благотворительной общественной организации «Приют для животных «Островок надежды». Предметом спора является одинаковое название, а в качестве компенсации за нарушение права его использования фонд просит взыскать с ответчика 100 тысяч рублей.

Ранее ИА «Высота 102» рассказывало об этой истории: о судебных тяжбах информагентству сообщила один из учредителей «Приюта для животных «Островок надежды» в Волжском Элина Терешко. По ее словам, между волонтерами фонда, образованного в январе 2020 года, произошел раскол, вызванный взглядами на программу отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска собак (ОСВВ). Следствием противостояния сегодня являются иски, досудебные претензии и требования.

Исполнительный директор фонда «Островок надежды» Ирина Маскаева категорически отвергла эту версию разлада между некогда дружными зоозащитниками.

– Мы никогда в принципе не рассматривали участие в программе ОСВВ, – заявила Маскаева в беседе с информагентством. – Для отлова животных нужна была лицензия, транспорт, наличие «стрелка», масса приспособлений и, самое главное, людские ресурсы. У нас в коллективе одни женщины, причем большинство предпенсионного возраста. И на тот момент в приюте было около 100 собак, а мы уже работали на износ.

По той же причине несостоятельна теория о том, что тогдашний исполнительный директора фонда и одноименной общественной организации Светлана Золотарева отказалась от выданного мэрией Волжского разрешения на землю из-за возможной реализации ОСВВ на этом участке. Ирина Маскаева считает, что бывшая соратница сделала это «из своих личных побуждений, в угоду Терешко».

– Золотарева написала заявление на отказ от земли от имени фонда, так как она являлась его исполнительным директором, и тут же написала другое заявление как председатель организации на получение земли для своей организации, – подчеркнула нынешний исполнительный директор фонда. – Администрация удовлетворила все заявления, выдав фонду уведомление о прекращении разрешения на размещение выгульной зоны. Вот это уведомление и является предметом оспаривания в арбитражном суде.

По словам Ирины Маскаевой, разлад между ней и Золотаревой произошел вовсе не из-за программы ОСВВ, а после того, как Светлана Золотарева и Элина Терешко в тайне от других волонтеров зарегистрировали вторую организацию. При этом Золотарева не сложила с себя обязанности исполнительного директора фонда.

– Этот поступок со стороны Золотаревой и Терешко члены фонда расценили как предательство. Тут и произошёл раскол когда-то единого целого, образовалось два благотворителя для одних и тех же собак, – сказала Маскаева.

При этом директор фонда убеждена, что бывшие соратницы намеренно зарегистрировали новую общественную организацию под названием «Приют для животных «Островок надежды», чтобы ввести людей в заблуждение. Более того, Ирина Маскаева полагает, что никаких оснований по-настоящему назваться приютом у одноименной организации нет: согласно ЕГРЮЛ, основным видом деятельности является «деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки». Зоозащитница считает, что это не дает организации права по-настоящему называться приютом.

Однако регистрация общественных организаций именно с таким основным видом деятельности является достаточно характерной для собачьих приютов в России. Под таким кодом ОКВЭД работают благотворительные организации «Территория добра» (Мурманская область), «Преданное сердце» (Санкт-Петербург), «Пес и кот» (Южно-Сахалинск). Юристы также нередко советуют приютам регистрироваться с этим кодом основной деятельности.

Меньше, чем через месяц после регистрации «Приюта для животных «Островок надежды», экодвижение «Кедр» передало организации все имущество, расположенное на ул. Ленинской, 101 в квартале Погромное. Ирина Маскаева считает это решение несправедливым, поскольку волонтеры фонда несколько лет участвовали в его накоплении. Поэтому нынешний директор фонда потребовала от Светланы Золотаревой передать имущество ее учреждению.

– Забирать и вывозить это имущество фонд не намерен, так как это приобреталось для питомцев, для улучшения их содержания. Но оно должно быть на балансе фонда, поскольку мы не доверяем Золотаревой и Терешко, – сказала Маскаева. – Они не пускают нас на территорию приюта – якобы было рукоприкладство с нашей стороны. Да, я писала обращения в правоохранительные органы, в прокуратуру из-за этого самоуправства, поскольку на территории приюта остались личные вещи волонтеров фонда.

Что касается заявленной в иске компенсации в 100 тысяч рублей, поданного из-за одинакового названия, то Маскаева уверена, что «Приюту для животных «Островок надежды» ее не присудят. По словам директора фонда, эта сумма была запрошена для уточнения оценки ущерба, который понес благотворительный фонд из-за путаницы между организациями.