В Волгограде хотят покончить с «душиловкой» в дачных автобусах

Прокуратура Волгограда подготовила исковое заявление к администрации города о возложении обязанностей по устранению нарушений в организации пассажирского транспорта в дачный массив «Пичуга». Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, еще в прошлом году с жалобами на отвратительную работу дачных автобусов к омбудсмену обратились около 100 горожан, имеющих дачные участки в СНТ «Центральное», Комсомолец», Сталь», «Восход», «Сирень» и «Русь».

Нестабильный график движения пассажирских автобусных маршрутов, переполненные салоны автобусов, отсутствие в них кондиционирования в летний сезон, по мнению садоводов, большинство из которых составляют пенсионеры, создают серьезные неудобства и проблемы. По обозначенной проблеме волгоградским уполномоченным была инициирована проверка надзорных органов.

Однако, несмотря на внесенное прокуратурой Волгограда в августе 2021 представление в администрации Волгограда, в котором отражены выявленные нарушения при организации пассажирских перевозок по маршруту Волгоград – дачный массив «Пичуга», нарушения так и не были устранены.

По факту горожане могут столкнуться с теми же проблемами пассажирского сообщения при открытии нового дачного сезона. В аппарате омбудсмена надеются, что чиновники в самое ближайшее время все-таки примут необходимые решения в интересах волгоградцев.