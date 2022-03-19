«Он не ушел»: в Волгоградской области выросла заболеваемость коронавирусом





В Волгоградской области количество заболевших коронавирусом вновь превысило тысячу человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб. Так, за сутки в регионе зафиксировали 1005 новых случаев заболевания. Ранее количество заболевших стабильно снижалось и не превышало 800 человек. Так, за 17 марта было всего 728 заболевших. За сутки еще 92 человека были госпитализированы в стационары. Выздоровели 727 волгоградцев. При этом стало известно о смерти еще 10 жителей Волгоградской области, скончавшихся от коронавируса.Всего в регионе уже 6639 человек ушли из жизни по этой причине.

