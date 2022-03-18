Генпрокуратура заявила о неоправданном росте цен на продукты и товары

Общество 18.03.2022 15:11
18.03.2022 15:11
Генеральная прокуратура РФ 18 марта заявила об организации масштабных проверок в регионах в сфере противодействия росту цен на ряд продуктов питания, бытовую химию, средства личной гигиены. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальное заявление, прокурорами уже зафиксирован необоснованный рост цен в торговых сетях, а также на онлайн-платформах.
— Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены, — уточняют в Генпрокуратуре. — Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ, таких, как Ozon и другие. В этой связи прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.
Сообщается, что по всем выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены в целях незаконного обогащения.
Ранее днем информагентство сообщало о предупреждении, с которым выступило волгоградское управление ФАС России. Антимонопольщики разослали накануне 29 писем продавцам продуктов.
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ
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