Генпрокуратура заявила о неоправданном росте цен на продукты и товары





Генеральная прокуратура РФ 18 марта заявила об организации масштабных проверок в регионах в сфере противодействия росту цен на ряд продуктов питания, бытовую химию, средства личной гигиены. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальное заявление, прокурорами уже зафиксирован необоснованный рост цен в торговых сетях, а также на онлайн-платформах.





— Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены, — уточняют в Генпрокуратуре. — Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ, таких, как Ozon и другие. В этой связи прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.





Сообщается, что по всем выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены в целях незаконного обогащения.





Ранее днем информагентство сообщало о предупреждении, с которым выступило волгоградское управление ФАС России. Антимонопольщики разослали накануне 29 писем продавцам продуктов.





Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ