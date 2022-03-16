В Волгограде школьные проездные подорожают для бюджета









Выплаты компенсаций за школьные проездные билеты в Волгограде увеличат с учетом подорожания проезда в общественном транспорте. Как сообщили в городской думе, проектом решения предусмотрено увеличение до 300 рублей размера компенсации, возмещаемой родителям за приобретаемые для детей школьные проездные.

В Волгограде такая мера поддержки существует с 2011 года. Ежегодно этой льготой пользуются тысячи волгоградских семей – только в 2021 году из городского бюджета была компенсирована стоимость свыше 35 000 школьных проездных.

В текущем году в бюджете заложена компенсация более чем 38 000 школьных проездных.

- В связи с изменившимися в Волгограде с 1 января тарифами на проезд в общественном транспорте стоимость ежемесячного проездного для школьников на один вид транспорта сегодня составляет 300 рублей. Соответственно, до 300 рублей должна увеличиться и сумма компенсации, - пояснили в гордуме.

Проект решения будет вынесен на ближайшее голосование депутатского корпуса.



