Волгоградский писатель удостоен национальной литературной премии





Волгоградский писатель Александр Домовец получил диплом и медаль лауреата национальной премии «Во славу Отечества». Наград были удостоены первые два романа его трилогии «Гатчинский бес» и «Месть Альбиона».





В последние годы с легкой руки Бориса Акунина историко-приключенческая литература стала особенно популярной в России. Именно в этом жанре написаны составившие трилогию романы волгоградского писателя Александра Домовца «Гатчинский бес», «Месть Альбиона» и «Тень воина».

Действие происходит в эпоху царствования императора Александра Третьего, когда Россия переживает небывалый подъём. Ценой огромных усилий самодержец искореняет революционно-террористическое зло, и впервые за долгие годы в России наступает внутренний мир. Мудрая политика Александра, подкреплённая растущей мощью русской армии, приносит и мир внешний. А главное, ─ быстро развивается российская экономика и промышленность.

Судьба главного героя романа, отставного гусарского поручика Сергея Белозёрова, складывается самым неожиданным образом. Ход событий вовлекает его в гущу опасных интриг, угрожающих жизни императора. И всякий раз Белозёров с честью выходит из тяжелейших ситуаций, спасая самодержца. В смертельной борьбе с террористом-народовольцем («Гатчинский бес»), с агентами британской разведки («Месть Альбиона»), с аристократами-заговорщиками («Тень воина) в помощь Сергею храбрость, мужество, сила и, конечно, верность воинской присяге. Русский офицер остаётся офицером, даже сняв мундир. В каком-то смысле, спасая Александра, Белозёров спасает и Россию, ведь будущее страны он видит неразрывно связанной с мудрым и сильным монархом. К слову, Александру Третьему, его трудам на благо империи посвящено немало страниц трилогии. В этом смысле она интересна не только любителям детективов, но и для всех, кто увлекается отечественной историей.

К несомненным достоинствам романов можно отнести и самобытный стиль автора, и хорошо выстроенные сюжеты, и яркие характеры героев. С одной стороны, в книгах есть тайны, неожиданные повороты событий, погони и схватки. С другой, ─ в детективную канву органично вплетаются размышления о судьбе России и её будущем.

Читатели уже по достоинству оценили романы волгоградского автора, изданные федеральным издательством «Вече» (2019 – 2021 гг.). Вот лишь некоторые отклики в чатах: «Отличный сюжет. История подаётся легко, ничего лишнего и превращающего чтение в пытку. Герои очень хорошо прописаны. Стоит почитать». «М-да… Ничего не меняется. Как знакомы мысли и чаяния людей, что в 18 веке, что в 19, что сейчас. Замечательное произведение. Приятный слог. Много интересной информации. Рекомендую к прочтению».