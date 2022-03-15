В парках Волгограда станет лучше, чем в Европе

Общество 15.03.2022 16:46
15.03.2022 16:46
Фамильный деревья и специальные урны с пакетами для уборки за животными появятся в апреле в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, указанные мероприятия запланированы в рамках реализации экологического проекта «Мой парк», разработанного дирекцией волгоградских парков ЦПКиО и «Раздолье».
— Старт проекта намечен на 20 марта. Планируем поэтапную реализацию в течение года различных мероприятий, начиная от фамильного сквера, заканчивая раздельным сбором мусора и эко-волонтерством, — сказал Еркин.
Так, с 20 марта по 30 апреля в ЦПКиО и парке «Раздолье», расположенном у музея «Россия - моя история» пройдет 12 мероприятий. В апреле в Центральном парке культуры и отдыха планируется высадить 100 фамильных деревьев совместно с жителями Волгограда. В двух волгоградских парках появятся 7 зон со специальными урнами для раздельного сбора мусора и пакетами для уборки за животными. Отметим, что отходы за своими питомцами на улицах в обязательном порядке убирают во многих европейских странах.
— Такая практика по уборке за животными существует и успешно применяется. Хотим, чтобы и у нас такая культура в общественных местах развивалась, — отметил директор парка.
Фото из презентации экологического проекта «Мой парк»
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