Сеть исправительных центров расширяют в Волгоградской области









От 200 до 230 мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам будет создано на предприятиях Волгоградской области в текущем году. Как сообщили в УФСИН России по региону, сеть исправительных центров расширяется в связи с перспективностью применения наказаний, альтернативных лишению свободы.

Всего в настоящее время на территории Волгоградской области создано 415 рабочих мест для данной категории осужденных на базе предприятий различных форм собственности.

Осужденные к принудительным работам проживают в общежитиях, им не запрещено пользоваться интернетом и средствами мобильной связи. Согласно закону, они привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы. Часть их заработной платы согласно решению суда от 5 до 20% удерживается в доход государства, а часть идет на погашение исковых обязательств, если такие есть.

На сегодняшний день средняя заработная плата осужденных к принудительным работам составляет более 17 тысяч рублей. В прошлом году сумма удержаний из заработной платы в доход государства составила 3,79 миллиона рублей, погашено исковых обязательств на 498,7 тысячи рублей.

В настоящее время осужденные трудоустроены в 38 организациях Волгоградской области, в их числе ООО «Урюпинский крановый завод», ООО «Камышинский крановый завод», ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» и другие.

Фото УФСИН России по Волгоградской области