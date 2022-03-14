Сеть исправительных центров расширяют в Волгоградской области

Общество 14.03.2022 12:17
14.03.2022 12:17
От 200 до 230 мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам будет создано на предприятиях Волгоградской области в текущем году. Как сообщили в УФСИН России по региону, сеть исправительных центров расширяется в связи с перспективностью применения наказаний, альтернативных лишению свободы.
Всего в настоящее время на территории Волгоградской области создано 415 рабочих мест для данной категории осужденных на базе предприятий различных форм собственности.
Осужденные к принудительным работам проживают в общежитиях, им не запрещено пользоваться интернетом и средствами мобильной связи. Согласно закону, они привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы. Часть их заработной платы согласно решению суда от 5 до 20% удерживается в доход государства, а часть идет на погашение исковых обязательств, если такие есть.
На сегодняшний день средняя заработная плата осужденных к принудительным работам составляет более 17 тысяч рублей. В прошлом году сумма удержаний из заработной платы в доход государства составила 3,79 миллиона рублей, погашено исковых обязательств на 498,7 тысячи рублей.
В настоящее время осужденные трудоустроены в 38 организациях Волгоградской области, в их числе ООО «Урюпинский крановый завод», ООО «Камышинский крановый завод», ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» и другие.
Фото УФСИН России по Волгоградской области
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