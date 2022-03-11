Общество

Освобождал Донбасс и Севастополь: в Волгограде скончался 99-летний участник Сталинградской битвы

Общество 11.03.2022 16:39
11.03.2022 16:39



Участник Сталинградской битвы Владимир Федорович Ананьев скончался в возрасте 99 лет. Трагическую новость, как передает ИА «Высота 102», сообщили сегодня в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области.  
Владимиру Федоровичу 25 августа исполнилось бы 100 лет.
Он родился в 1922 году в селе Песчанка Ртищевского района Саратовской области. В ряды Советской армии его призвали 4 мая 1942 года – в артиллерийскую бригаду инженерно-минного батальона.
В Сталинградской битве Владимир Ананьев участвовал в  звании сержанта в должности командира отделения. Освобождал Ростов, Донбасс, Севастополь, Белоруссию, Литву, Пруссию. 3 декабря 1944-го был направлен в Москву в военное инженерное училище, после окончания в звании младшего лейтенанта отправлен в группу советских войск в Германию, где служил до 1949 года. После демобилизации вернулся в Сталинград. Трудовой путь начинал  на Сталинградском тракторном заводе. Работал инженером-конструктором отдела главного технолога Сталинградского тракторного завода, в 1966 году поступил на работу в совнархоз районного жилищного управления. В 1969 году - в Волгоградском городском исполнительном комитете. В 1982 году вышел на пенсию в должности заведующего отделом горисполкома Волгограда.
Владимир Ананьев стоял у истоков создания секции участников Сталинградской битвы в при городском совете ветеранов. В 2015 году, в канун Дня защитника Отечества, Владимир Федорович принял участие в торжественной церемонии вручения ветеранам юбилейных медалей в честь 70-летия Великой Отечественной войны, которая проходила в Георгиевском зале Кремля. Награду ему вручил президент России Владимир Путин.



Награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». 

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