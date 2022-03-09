Коронавирус унес жизни еще 16 жителей Волгограда и области





За минувшие сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались еще 16 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, это на 2 человека больше, чем было объявлено накануне. Всего от COVID-19 в Волгограде и области скончалось уже 6495 человек.

Кривая заболеваемости продолжает снижаться в регионе. За минувшие сутки инфекцию выявили у 1049 человек – накануне сообщалось о 1065 заболевших. От общего числа госпитализированы в стационары 78 волгоградцев. Справиться с инфекцией удалось 1749 жителям Волгоградской области.



