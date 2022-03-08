Сухое дерево рухнуло под окнами двухэтажки в Волжском









Падение дерева произошло сегодня возле двухэтажного дома №56 по улице Горького в Волжском, сообщили ИА «Высота 102» местные жители.

К счастью, пострадавших и погибших нет, как нет и разрушений. А все благодаря тому, что могучий ствол зацепился за другое дерево.

- Спасибо, что на другое дерево рухнуло, - говорят жильцы дома. Отметим, что буквально в нескольких местах от упавшего дерева был припаркован автомобиль.

Напомним, что ответственность за упавшие возле многоквартирных домов деревья несут управляющие компании.