Шестиэтажную поликлинику за 1,6 млрд построят в Волгограде

Общество 05.03.2022 10:12
05.03.2022 10:12
Электронный аукцион по выбору подрядчика для строительства шестиэтажного здания поликлиники в Красноармейском районе объявили в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта составляет более 1,6 миллиарда рублей. В эту сумму входят работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.
Заказчиком выступает ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства».
В профильном комитете обладминистрации уточнили, что шестиэтажное здание общей площадью более 9,5 тыс. кв. м возведут на территории больницы № 16. Учреждение сможет принимать до 1000 человек в смену. В здании поликлиники планируют оборудовать отделения доврачебной, неотложной и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, лабораторию, инфекционное и диагностические отделения, дневной стационар на 15 коек и профильные отделения специализированной медпомощи — хирургическое и терапевтическое. Новое здание будет оснащено грузопассажирским лифтом для свободного передвижения маломобильных людей. Завершить строительство планируется в 2025 году.
Новое лечебное учреждение построят по региональному проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
В настоящее время прием пациентов проходит в здании 1954 года постройки, которое не отвечает требованиям современной медицины в части его доступности для маломобильных пациентов, а также размещения в нем современного диагностического оборудования.
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