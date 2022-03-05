В двух районах Волгограда и поселке 5 марта частично отключат свет

В Кировском районе отключат свет в домах на ул.Лескова-II, 28а-30, ул.Бурятская, 9-25, 2-20а, ул.Механическая, 1-23, 4-26, ул.26 Июня 9-31, 12-38, ул.Учетная, 1а-29, 22, ул.Репродукторная, 19а-37, 20-38, ул.Липовая, 1-17, ул.Колосовая,11-43.
Общество 05.03.2022 07:53
05.03.2022 07:53
В Кировском районе отключат свет в домах на ул.Лескова-II, 28а-30, ул.Бурятская, 9-25, 2-20а, ул.Механическая, 1-23, 4-26, ул.26 Июня 9-31, 12-38, ул.Учетная, 1а-29, 22, ул.Репродукторная, 19а-37, 20-38, ул.Липовая, 1-17, ул.Колосовая,11-43.
Сегодня в трех районах Волгограда пройдут плановые отключения электроэнергии. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, в Советском районе с 9-00 до 12-00 города пропадет свет в домах на ул.Джамбула Джабаева,1-21, 5а, 18, ул.Павленко, 2-20, 1-19, ул.Фучика Юлиуса, 4-22, 2а, 1-21, ул.Дворжака Антонина, 2-20, 3-21, ул.Райниса Яниса, 2-22, 1-21, 11а, ул.Кошута, 2-24, 3-9, 5б, 5в, 7а, 7б, 9а, 9б, ул.Коганова, 96-126, 96а, 96б, ул.Генерала Гурьева, 1-5, 11а, 20-30, ул.Габышева, 89-119, 76-124, 84а, 84б.В Красноармейском районе в это же время электричество отключат в поселке Татьянка-3, 1-31, 2-32, 40-92, 41-93, Навлинская , 15-33, 44, 56, 40б, 42-46, 48б, 54б, 35-41, 30-38, ул.Бутурлиновская,18, 20, 2-30, 9-11.
В Кировском районе отключат свет в домах на ул.Лескова-II, 28а-30, ул.Бурятская, 9-25, 2-20а, ул.Механическая, 1-23, 4-26, ул.26 Июня 9-31, 12-38, ул.Учетная, 1а-29, 22, ул.Репродукторная, 19а-37, 20-38, ул.Липовая, 1-17, ул.Колосовая,11-43.
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