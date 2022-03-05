В Волгоградской области подорожали лекарства от нервов

Общество 05.03.2022 09:02
05.03.2022 09:02
В Волгоградской области за минувшую неделю ряд успокоительных лекарств прибавил в цене. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстата, так, пузырек корвалола объемом в 25 мл стал дороже на 2,3% и стоит теперь 25,35 рубля. 10 таблеток валидола весом в 60 мг теперь можно купить за 42,12 рубля – рост составил 0,86%.
Между тем, в аптеках отмечают небольшое повышение спроса на успокоительные таблетки и растительные сиропы. При этом все препараты «от нервов» в аптеках есть, причем многие можно купить без рецепта.
Реклама
Единственный в Волгограде магазин re:Store возобновил работу05.03.2022 11:09
Общество 05.03.2022 11:09
Валит деревья и рвет провода: волгоградские энергетики переведены на особый режим работы из-за шторма05.03.2022 10:35
Общество 05.03.2022 10:35
Шестиэтажную поликлинику за 1,6 млрд построят в Волгограде05.03.2022 10:12
Общество 05.03.2022 10:12
ГУ МЧС по Волгоградской области предупредило об усилении ветра до 28 метров в секунду05.03.2022 10:01
Общество 05.03.2022 10:01
Автомобилисты в Волжском устроят автопробег в поддержку российской армии05.03.2022 09:54
Общество 05.03.2022 09:54
В Кировском районе Волгограда начался внеплановый ремонт теплосети05.03.2022 08:11
Общество 05.03.2022 08:11
В двух районах Волгограда и поселке 5 марта частично отключат свет05.03.2022 07:53
Общество 05.03.2022 07:53
Буква Z засияла на стадионе «Волгоград Арена»04.03.2022 21:19
Общество 04.03.2022 21:19
В МФЦ Волгоградской области отменяют предварительную запись04.03.2022 19:13
Общество 04.03.2022 19:13
Кафе, спортзалы и кинотеатры Волгограда 6 марта вернутся в доковидный режим04.03.2022 18:53
Общество 04.03.2022 18:53
Андрей Бочаров отменил QR-коды в Волгоградской области04.03.2022 18:30
Общество 04.03.2022 18:30
ИА «Высота 102» отключает комментарии к материалам04.03.2022 18:16
Общество 04.03.2022 18:16
Акция для тех, кому не стыдно быть русским, прошла под Волгоградом04.03.2022 17:46
Общество 04.03.2022 17:46
Миссия – все успеть: волгоградки в начале марта получат особенные квитанции04.03.2022 17:15
Общество 04.03.2022 17:15
Андрей Бочаров поговорил с предпринимателями о «жилке» и «чуйке»04.03.2022 16:59
Общество 04.03.2022 16:59
Реклама