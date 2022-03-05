В Волгоградской области подорожали лекарства от нервов





В Волгоградской области за минувшую неделю ряд успокоительных лекарств прибавил в цене. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстата, так, пузырек корвалола объемом в 25 мл стал дороже на 2,3% и стоит теперь 25,35 рубля. 10 таблеток валидола весом в 60 мг теперь можно купить за 42,12 рубля – рост составил 0,86%.

Между тем, в аптеках отмечают небольшое повышение спроса на успокоительные таблетки и растительные сиропы. При этом все препараты «от нервов» в аптеках есть, причем многие можно купить без рецепта.