В Facebook и Instagram начались сбои в работе на русском языке

Пользователи Facebook и Instagram в Волгоградской области столкнулись с проблемами при загрузке данных социальных соцсетей. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», пытаясь войти в приложения, многие сталкиваются с предупреждением о невозможности выполнения привычных действий на русском языке.

— У меня и многих моих знакомых приложения либо не загружаются совсем, либо выскакивает такое сообщение: «В данный момент не удается установить Русский язык для приложения. Повторите попытку или используйте Facebook на английском языке (США)», — говорит Вячеслав Глухов. — Со второй попытки Facebook все же предоставляет доступ на русском.

При этом сообщает читатель, практически у всех пользователей соцсети перестают прогружаться фотографии в ленте.

— В Instagram залогиниться и работать на русском так и не вышло. На английском языке приложение работает исправно, — добавляет читатель.