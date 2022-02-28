Сотрудники известного банка помогли волгоградцу сохранить здоровье

Общество 28.02.2022 19:16
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28.02.2022 19:16
Быть готовым без промедлений оказать помощь тому, кто в ней нуждается – дорогого стоит. Как правило, экстренные ситуации происходят неожиданно, и только благодаря быстрой реакции неравнодушных людей, удаётся спасти здоровье или даже жизнь человеку.
За примером далеко ходить не нужно. В Волгоградском отделении Сбербанка было запланировано мероприятие с участием управляющего. Когда до назначенного времени оставались считанные минуты, дверь переговорной комнаты вдруг отворилась, и в нее буквально ввалился мужчина.
Он только вымолвил: «Я очень плохо себя чувствую». Управляющий региональным отделением и сотрудник банка, прервав подготовку к мероприятию, приняли решение действовать, как можно быстрее и оказать человеку первую необходимую помощь. Они вызвали бригаду скорой помощи, усадили мужчину на диван, дали ему стакан воды.
На подмогу с аптечкой подоспели еще два сотрудника банка, и до приезда врачей все вместе помогали клиенту: усадили в полулежачее состояние, измерили уровень давления и пульса, которые оказались слишком повышенными, открыли окна для поступления свежего воздуха и выключили яркий свет. Так как клиент жаловался на то, что ему холодно, то сотрудники укрыли его своей верхней одеждой. До прибытия бригады скорой помощи, которая вскоре приехала, сотрудники банка не поддавались панике, сохраняли спокойствие и были рядом с мужчиной.
Как выяснилось позже, у него случился гипертонический криз. Его отвезли в больницу и назначили лечение. Сотрудники Сбербанка были на связи с больницей, им было важно быть уверенными, что с клиентом в итоге всё в порядке.
Мы решили рассказать эту историю сейчас потому, что истории о заботе, помощи и солидарности тем, кто попал в беду, всем нам сегодня особенно необходимы.
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