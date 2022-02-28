Общество

Сотрудники известного банка помогли волгоградцу сохранить здоровье

Общество 28.02.2022 19:16
0
28.02.2022 19:16


Быть готовым без промедлений оказать помощь тому, кто в ней нуждается – дорогого стоит. Как правило, экстренные ситуации происходят неожиданно, и только благодаря быстрой реакции неравнодушных людей, удаётся спасти здоровье или даже жизнь человеку.
За примером далеко ходить не нужно. В Волгоградском отделении Сбербанка было запланировано мероприятие с участием управляющего. Когда до назначенного времени оставались считанные минуты, дверь переговорной комнаты вдруг отворилась, и в нее буквально ввалился мужчина. 
Он только вымолвил: «Я очень плохо себя чувствую».  Управляющий региональным отделением и сотрудник банка, прервав подготовку к мероприятию,  приняли решение действовать, как можно быстрее и оказать человеку первую необходимую помощь. Они вызвали  бригаду скорой помощи, усадили мужчину на диван, дали ему стакан воды.   
На подмогу с аптечкой подоспели еще два сотрудника банка, и до приезда врачей все вместе помогали клиенту: усадили в полулежачее состояние, измерили уровень давления и пульса, которые оказались слишком повышенными, открыли окна для поступления свежего воздуха и выключили яркий свет. Так как клиент жаловался на то, что ему холодно, то сотрудники укрыли его своей верхней одеждой. До прибытия бригады скорой помощи, которая вскоре приехала,  сотрудники банка не поддавались панике, сохраняли спокойствие и были рядом с мужчиной. 
Как выяснилось позже, у него случился гипертонический криз. Его отвезли в больницу и назначили лечение.  Сотрудники Сбербанка были на связи с больницей, им было важно  быть уверенными, что с клиентом в итоге всё в порядке.
Мы решили рассказать эту историю сейчас потому, что истории о заботе, помощи и солидарности тем, кто попал в беду, всем нам сегодня особенно необходимы.



 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
28.02.2022 21:19
Общество 28.02.2022 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 20:10
Общество 28.02.2022 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 19:38
Общество 28.02.2022 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 19:32
Общество 28.02.2022 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 17:21
Общество 28.02.2022 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 16:42
Общество 28.02.2022 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.02.2022 15:18
Общество 28.02.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 14:01
Общество 28.02.2022 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.02.2022 13:47
Общество 28.02.2022 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 12:01
Общество 28.02.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 11:40
Общество 28.02.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 11:19
Общество 28.02.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 10:53
Общество 28.02.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 09:37
Общество 28.02.2022 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 08:54
Общество 28.02.2022 08:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:19
В Волгоградской области ищут медиков-добровольцев в ДонбассСмотреть фотографии
21:04
Первый весенний день в Волгоградской области будет пасмурным и холоднымСмотреть фотографии
20:47
«Ротор» продает люксовые места на «Волгоград Арене» за 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде стоимость стопки блинов подорожала за год на 23 рубляСмотреть фотографии
19:38
Полиция проведет расследование вырубки деревьев в ВолжскомСмотреть фотографии
19:32
«Думать, увижу ли я снова маму, страшно»: история беженцев из Луганска, укрывшихся в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
«Во все тяжкие»: суд отправил за решетку организаторов нарколаборатории в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области отменили тестирование системы оповещенияСмотреть фотографии
16:46
Россия закрыла небо для авиакомпаний 36 странСмотреть фотографии
16:42
Налоговые службы возобновляют прием волгоградцев без предварительной записиСмотреть фотографии
15:54
В Волгограде затягивается суд над Арсеном Мелконяном и его родственникамиСмотреть фотографии
15:38
На бульваре проспекта Жукова в Волгограде сносят бордюрыСмотреть фотографии
15:25
В Волгоградской области обнаружили канал незаконной миграцииСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде подозреваемая в захвате дома УК останется без лицензииСмотреть фотографии
14:14
96-летняя жительница Волгоградской области умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде повара школ, больниц и детсадов борются за звание лучших в профессииСмотреть фотографии
13:47
В пределах разумного: волгоградцы не спешат запасаться провизиейСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде молодую девушку обокрали во время квестаСмотреть фотографии
12:59
Серийного альфонса будут судить в Волжском за обман 23 женщинСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде из-за угроз снова эвакуировали ТРЦСмотреть фотографии
12:50
Полицейские раскрыли ограбление магазина под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области заболеваемость ковидом неуклонно снижаетсяСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде залатали ямы на 35 улицахСмотреть фотографии
11:41
Цифровые возможности: «Ростелеком» в прошлом году охватил оптикой более 177 тысяч домохозяйств ЮгаСмотреть фотографии
11:40
В Волжском бизнесмен ответит за смерть 39-летнего рабочегоСмотреть фотографии
11:19
Зоозащитницу из Волгограда обвинили в издевательствах над кошкамиСмотреть фотографии
11:17
Возбуждено дело о надругательстве жителя Волгограда над 3-летней девочкойСмотреть фотографии
10:53
Бочаров поручил найти работу беженцам ДНР и ЛНР в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:16
Выпускники ВолГАУ получили стажировку в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
09:37
Жители Волгоградской области тратят на поиск работы больше 7 месяцевСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 