В Дзержинском районе Волгограда владельцы тридцати трех коттеджей, расположенных в поселке «Грин Гарден», рискуют остаться без электроэнергии из-за долгов. В совокупности жители домов, расположенных поблизости с Третьей Продольной, накопили 650 тысяч рублей задолженности. Некоторые из них должны до 170 тысяч рублей, сообщает «Волгоградэнергосбыт». Самые большие долги – у жителей улиц с красивыми названиями Персиковая и Серебряная.

Компания «Волгоградэнергосбыт» готова отрезать должников от электричества, однако у последних еще есть время на «исправление».

– Неплательщикам направлены уведомления о вводе ограничений, – поясняют в компании. – Чтобы избежать отключения электроэнергии, им достаточно оплатить долги.

По сведениям энергетиков, несмотря на высокие доходы, именно владельцы квадратных метров в брендовых жилых комплексах чаще прочих копят многотысячные долги. Отключение электроэнергии – это всегда крайняя мера воздействия, к которой прибегают в «Волгоградэнергосбыт», стремясь восстановить платежную дисциплину. И это дает результат.

– В конце прошлого года неплательщики жилых комплексов «Бейкер-стрит», «Волжские паруса» и «Прибрежный» после ввода ограничений вернули свыше 1 миллиона рублей, – приводят пример в ресурсоснабжающей организации.