«Было страшно»: в Волгограде школьник из Донбасса рассказал о жизни под обстрелами











Шестиклассник из Луганска Глеб Столяров, бежавший с родителями в Волгоград от ужасов войны, рассказал о жизни, когда постоянно стреляют, а под ногами в любой момент могут взорваться мины. Своими воспоминаниями мальчик поделился сегодня с активистами региональных движений «Юнармия», «Российское движение школьников» и «Большая перемена». Встреча с детьми, прибывшими в Волгоград из Донбасса, прошла в коворкинг-пространстве интерактивного парка «Россия – моя история».





- Было очень страшно ходить в школу, были слышны взрывы и выстрелы. Минимум через два урока начиналась сирена, все стояли у окна, слушали. А потом мы уже настолько привыкли к этому, что уже не обращали на это внимание, - вспоминает Глеб. Шестиклассник уже знает, что ходить по незнакомой местности нельзя – там могут быть мины. Именно так учили выживать детей в Луганске, а в Волгограде мальчик наконец-то смог расслабиться и выспаться.

- Сейчас мне спокойно, - говорит Глеб.













В Волгограде школьники из ЛНР и ДНР знакомятся со своими сверстниками, заводят новых друзей.





- Я познакомилась с девочкой Аней из Луганска, мы обменялись контактами, будем дальше с ней общаться. Я надеюсь, что в нашем городе ей очень понравится, ведь то, что им пришлось пережить с 2014 года, это очень страшно. А здесь они могут спокойно жить, знакомиться с новыми ребятами, продолжать активный образ жизни, - поделилась ученица школы № 5 Волгограда Галина Машенцева.





По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, уже завтра прибывшие из ЛНР и ДНР 127 школьников сядут за парты школ Волгограда и Волжского. Их обеспечат портфелями, тетрадями и учебниками, канцелярскими принадлежностями. При желании они смогут посещать кружки и секции, дополнительные занятия и подготовительные курсы к экзаменам.





- Ребята сейчас вынуждены находиться вдалеке от родной земли и от своей родины. Мы все понимаем, как это тяжело. Мы видим, насколько эти ребята сильны духом, и как мужественно они преодолевают все это, мы же постараемся им помочь и поддержать, - отметила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.





Напомним, всего в Волгоградской области получили убежище 679 беженцев с Донбасса , часть среди них живут у родственников, некоторые поселились в семьях, готовых помогать попавшим в беду людям. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 394 человек.

Фото администрации Волгоградской области