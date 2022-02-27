«Было страшно»: в Волгограде школьник из Донбасса рассказал о жизни под обстрелами

Общество 27.02.2022 16:12
0
27.02.2022 16:12
Шестиклассник из Луганска Глеб Столяров, бежавший с родителями в Волгоград от ужасов войны, рассказал о жизни, когда постоянно стреляют, а под ногами в любой момент могут взорваться мины. Своими воспоминаниями мальчик поделился сегодня с активистами региональных движений «Юнармия», «Российское движение школьников» и «Большая перемена». Встреча с детьми, прибывшими в Волгоград из Донбасса, прошла в коворкинг-пространстве интерактивного парка «Россия – моя история».
- Было очень страшно ходить в школу, были слышны взрывы и выстрелы. Минимум через два урока начиналась сирена, все стояли у окна, слушали. А потом мы уже настолько привыкли к этому, что уже не обращали на это внимание, - вспоминает Глеб. Шестиклассник уже знает, что ходить по незнакомой местности нельзя – там могут быть мины. Именно так учили выживать детей в Луганске, а в Волгограде мальчик наконец-то смог расслабиться и выспаться.
- Сейчас мне спокойно, - говорит Глеб.
В Волгограде школьники из ЛНР и ДНР знакомятся со своими сверстниками, заводят новых друзей.
- Я познакомилась с девочкой Аней из Луганска, мы обменялись контактами, будем дальше с ней общаться. Я надеюсь, что в нашем городе ей очень понравится, ведь то, что им пришлось пережить с 2014 года, это очень страшно. А здесь они могут спокойно жить, знакомиться с новыми ребятами, продолжать активный образ жизни, - поделилась ученица школы № 5 Волгограда Галина Машенцева.
По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, уже завтра прибывшие из ЛНР и ДНР 127 школьников сядут за парты школ Волгограда и Волжского. Их обеспечат портфелями, тетрадями и учебниками, канцелярскими принадлежностями. При желании они смогут посещать кружки и секции, дополнительные занятия и подготовительные курсы к экзаменам.
- Ребята сейчас вынуждены находиться вдалеке от родной земли и от своей родины. Мы все понимаем, как это тяжело. Мы видим, насколько эти ребята сильны духом, и как мужественно они преодолевают все это, мы же постараемся им помочь и поддержать, - отметила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.
Напомним, всего в Волгоградской области получили убежище 679 беженцев с Донбасса, часть среди них живут у родственников, некоторые поселились в семьях, готовых помогать попавшим в беду людям. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 394 человек.
Фото администрации Волгоградской области
Реклама
Волгоградцев попросили оградить детей от участия в незаконных акциях27.02.2022 18:16
Общество 27.02.2022 18:16
В Волгограде отремонтируют 1,5 км разрушенных пешеходных дорожек27.02.2022 13:23
Общество 27.02.2022 13:23
«Власти ждут жертв?»: в Волжском жители старых кварталов требуют демонтировать бомбоубежища27.02.2022 13:18
Общество 27.02.2022 13:18
Волгоградцы не смогут спокойно смотреть ТВ до 6 марта27.02.2022 12:19
Общество 27.02.2022 12:19
Волгоградцев предупредили о возможных перебоях в работе портала госуслуг27.02.2022 09:27
Общество 27.02.2022 09:27
Росстат подсчитал траты волгоградцев на еду и услуги27.02.2022 08:53
Общество 27.02.2022 08:53
Самолет из Калининграда в Волгоград пустили по другому маршруту27.02.2022 08:25
Общество 27.02.2022 08:25
В Волгограде нашли поставщика терминалов в новые троллейбусы26.02.2022 20:28
Общество 26.02.2022 20:28
Коммунальщики отремонтировали теплосеть в Кировском районе Волгограда26.02.2022 20:27
Общество 26.02.2022 20:27
В Волгограде на Центральной набережной вырубят аварийные деревья26.02.2022 20:02
Общество 26.02.2022 20:02
«Победа» отменила волгоградские авиарейсы: список26.02.2022 17:32
Общество 26.02.2022 17:32
В арбитражном суде Волгоградской области сняли часть ограничений из-за ковида26.02.2022 16:52
Общество 26.02.2022 16:52
В Волжском 24 ребенка из ЛНР и ДНР сядут за парты в школе №2326.02.2022 15:49
Общество 26.02.2022 15:49
«Не прививался и не лечился»: 44-летний волгоградец умер от коронавируса26.02.2022 15:19
Общество 26.02.2022 15:19
«У меня за них душа болит, понимаете?»: волгоградцы отдают дома беженцам из Луганска и Донбасса26.02.2022 15:12
Общество 26.02.2022 15:12
Реклама