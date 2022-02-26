Бригады компании «Концессии теплоснабжения» закончили ремонт теплосети диаметром 500 мм в Кировском районе Волгограда. В ближайшее время тепло и горячая вода вернутся в дома жителей – сейчас сети заполняются ресурсом, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе организации.
– В случае отсутствия после окончания работ горячего водоснабжения или отопления в конкретной квартире необходимо обратиться в свою управляющую компанию, – подчеркнули в коммунальной компании. – По заявке жильцов УК обязана оперативно провести регулировку внутридомовых сетей и нормализовать режим подачи ресурса.
Напомним, накануне «Концессии теплоснабжения» сообщили о необходимости провести внеплановый ремонт на теплосети в Кировском районе, из-за чего жители нескольких улиц провели субботний день без отопления и горячей воды.