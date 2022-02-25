ККС нашла новых председателей двум судам Волгоградской области









Квалификационная коллегия судей Волгоградской области сегодня на заседании назвала кандидатуры на должности председателей двух районных судов и семи судей. Как сообщает ИА «Высота 102», Александр Антонов рекомендован кандидатом на должность председателя Быковского районного суда, а Светлана Строгонова - на должность главы Старополтавского районного суда.

Названы фамилии четырех кандидатов на должности судей в Камышинский городской суд, Тракторозаводский районный суд и Центральный районный суд Волгограда. А также трех кандидатов на должности мировых судей Даниловского судебного района, Палласовского судебного района и Центрального судебного района Волгограда.

Отметим, что федеральных судей назначает своим Указом президент России, а мировых судей - Волгоградская областная дума.

Также на заседании ККС сегодня принято решение о прекращении полномочий председателя, судьи Котельниковского районного суда Волгоградской области Андрея Лунева в связи с его смертью.

Напомним, о смерти Андрея Лунева стало известно 13 февраля текущего года. Он скончался в возрасте 50 лет. О причинах смерти тогда не сообщалось.



