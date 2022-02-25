ККС нашла новых председателей двум судам Волгоградской области

Общество 25.02.2022 19:54
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25.02.2022 19:54
Квалификационная коллегия судей Волгоградской области сегодня на заседании назвала кандидатуры на должности председателей двух районных судов и семи судей. Как сообщает ИА «Высота 102», Александр Антонов рекомендован кандидатом на должность председателя Быковского районного суда, а Светлана Строгонова - на должность главы Старополтавского районного суда.
Названы фамилии четырех кандидатов на должности судей в Камышинский городской суд, Тракторозаводский районный суд и Центральный районный суд Волгограда. А также трех кандидатов на должности мировых судей Даниловского судебного района, Палласовского судебного района и Центрального судебного района Волгограда.
Отметим, что федеральных судей назначает своим Указом президент России, а мировых судей - Волгоградская областная дума.
Также на заседании ККС сегодня принято решение о прекращении полномочий председателя, судьи Котельниковского районного суда Волгоградской области Андрея Лунева в связи с его смертью.
Напомним, о смерти Андрея Лунева стало известно 13 февраля текущего года. Он скончался в возрасте 50 лет. О причинах смерти тогда не сообщалось.
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