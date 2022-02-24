В Волгограде приземлился второй за день самолет из Москвы

Общество 24.02.2022 16:17
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24.02.2022 16:17
С опозданием более чем на два часа в Волгограде совершил посадку борт авиакомпании «Россия», вылетевший из аэропорта Шереметьево в Москве. Это второй самолет из столицы, прилетевший 24 февраля в Волгоград. Первый был выполнен еще в 00.30, до объявления о начале военной спецоперации и введения ограничений на использование воздушного пространства на юге России.
Большинство рейсов в Волгоград из Москвы и Санкт-Петербурга авиакомпании отменили. В настоящее время ожидается посадка еще одного борта из столицы авиакомпании «Аэрофлот». Воздушные судна прошли измененным курсом, огибая Липецкую и Воронежскую области, через которые обычно проходят перелеты.
Вылететь в Москву волгоградцы смогут этими же самолетами в 16.35 и 17.25 – по данным онлайн-табло волгоградского авиаузла, сейчас идет регистрация на эти рейсы.
Сам аэропорт Волгограда по-прежнему работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, решение об отмене полетов в Волгоград и из Волгограда принимают сами авиакомпании.
– С пассажирами работают представители перевозчиков. Напомню, что приобретая авиабилеты, пассажиры заключают договор воздушной перевозки с авиакомпанией. Потому по вопросам относительно возврата денежных средств за отмененные/перенесенные и т.д. рейсы необходимо адресовать перевозчикам, – заявили в пресс-службе.
Напомним, с утра 24 февраля 12 аэропортов южных регионов России приостановили свою работу до 2 марта этого года. Росавиация приняла это решение в связи с ухудшением ситуации вокруг Украины.
Между тем, по данным веб-сервиса Flightradar24, в воздушном пространстве над Волгоградской областью сегодня были замечены самолеты Як-40, Ту-154М, Ил-62М, вылетевшие с аэродрома Чкаловский.
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