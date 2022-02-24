Застрявших на юге страны россиян вывезут дополнительными поездами





Пассажиров российских авиакомпаний, отменивших рейсы в связи с последними событиями, с юга страны вывезут дополнительными поездами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе РЖД.

— В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России, — сообщают в компании. — Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны.

Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров.

— О назначениях будем сообщать дополнительно, — уточняют в РЖД. — Движение пассажирских поездов осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.

Фото: ИА «Высота 102»