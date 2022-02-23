Волжане поддержали признание Россией Д/ЛНР флешмобами

Общество 23.02.2022 14:35
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23.02.2022 14:35
В Волжском сегодня, в День защитника Отечества, прошли флешмобы в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Студенты вузов и ссузов, активисты общественных объединений, спортсмены выстроились на площади у Центрального стадиона в форме сердца, держа в руках плакаты с хештегом #Своих НеБросаем.
Напомним, Волжский стал крупнейшей площадкой в Волгоградской области по приему беженцев из ДНР и ЛНР – 20 февраля сюда прибыли свыше 400 бежавших из Донбасса женщин, детей и стариков. Позже часть из них – порядка 150 человек – были направлены в пункт временного размещения на базе гостиницы «Старт» в Тракторозаводском районе Волгограда. Именно волжане сегодня активно поддерживают эвакуированных из родных мест беженцев – помогают им одеждой, продуктами, волонтеры дежурят в пунктах временного размещения, занимаются с детьми.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в настоящее время беженцы из Д/ЛНР перестали прибывать в Волгоградскую область.
Фото: пресс-служба администрации г.о. - г. Волжский
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