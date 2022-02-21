Пенсионерка из Волжского встретила беженцев с шоколадом и закруткой

Поздним воскрсеным вечером 20 февраля в Волгоградской области встретили первых беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. С особым теплом к ним отнеслись не только местные власти, МЧС и волонтеры. С раннего утра понедельника в пункты временного размещения в Волгограде и Волжском несут еду и вещи обычные горожане. Одна из них – 83-летняя волжанка Мария Покручева.

Пенсионерке пришлось пройти целый квартал, опираясь на трость, чтобы принести тяжелую банку домашних солений, которую она своими руками заготовила на зиму. Это все, что смогла подарить бедным людям пенсионерка. Пожилая женщина в разговоре с журналистами призналась, что ей известно не понаслышке, как тяжело расставаться с родным домом.

- Я захотела порадовать детишек, поэтому сегодня пришла сюда. Я сама перенесла войну и голод, я знаю, как тяжело людям, - рассказывает Мария Покручева. – Моего отца забрали на фронт в первые дни войны, после этого я его не видела целых 10 лет. Моей матери пришлось выживать с шестью детьми.

Увидев маленькую девочку, растроганная бабушка со слезами на глазах достала из сумочки шоколадку и подарила ей. Мама ребенка также не осталась без подарков – ей от волжанки досталась та самая банка домашних солений.