Трассы в Волгоградской области накроет туман и мокрый снег

Общество 22.02.2022 16:57
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22.02.2022 16:57
Неблагоприятные погодные условия прогнозируют сегодня на части территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, ночью 22 и днем 23 февраля в регионе возможен мокрый снег с дождем, сильный ветер с порывами до 17 м/с при колебаниях температуры воздуха от минусовых до плюсовых отметок и обратно. Соответственно, ухудшится ситуация и на подведомственных учреждению трассах. В случае необходимости для очистки и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать в Волгоградской области 224 единицы дорожной техники, пояснили в организации.
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