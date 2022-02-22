Общество

Именем Героя Советского Союза Василия Зайцева назовут улицу в центре Волгограда

Общество 22.02.2022 12:24
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22.02.2022 12:24


Новой улице в Центральном районе Волгограда будет присвоено имя легендарного снайпера и участника Сталинградской битвы – Василия Зайцева. Решение о наименовании объекта накануне принял муниципалитет, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

С инициативой об увековечивании памяти Героя Советского Союза в администрацию Волгограда обратилось региональное отделение «Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов». Именем Василия Зайцева будет названа улица, соединяющая проспект имени Ленина, набережную 62-ой Армии, стадион «Волгоград-Арена» и Центральный парк культуры и отдыха.

Василий Зайцев - уроженец села Еленинка, находящегося на территории современной Челябинской области. В начале Великой Отечественной войны, служил на Тихоокеанском флоте, однако, в 1942 году добился направления из Владивостока в Сталинград. В труднейших условиях уличных боев снайпер 284-й стрелковой дивизии 62-й армии уничтожил 242 вражеских солдата и офицера. Также во время Сталинградской битвы он обучил снайперскому делу 28 бойцов и командиров.

За боевые успехи и проявленное при этом мужество и бесстрашие 22 февраля 1943 года младшему лейтенанту Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Звание Почетного гражданина города-героя Волгограда присвоено Василию Григорьевичу решением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 7 мая 1980 года за особые заслуги, проявленные в обороне города и разгроме немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В 2006 году прах Василия Григорьевича Зайцева был со всеми воинскими почестями перезахоронен на Мамаевом кургане Волгограда.

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