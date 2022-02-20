Прикоснуться к весне: выставка первоцветов вызвала ажиотаж среди волгоградцев

Общество 20.02.2022 09:16
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20.02.2022 09:16
Волгоградский ботанический сад закрыл предварительную запись на выставку тюльпанов, цикламенов, нарциссов и фрезий из-за небывалого интереса среди жителей. Все места на последний день экспозиции, 20 февраля, заняты, не было свободных окон для посещения и накануне в субботу, сообщили в официальном аккаунте учреждения в Instagram.
– Внимание, друзья! Мы не ожидали такого интереса в выставке первоцветов! Запись на 19 и 20 февраля полная, не нужно звонить и писать с просьбой вас записать, – говорится в публикации в соцсети. – Можно прийти без записи, если Вас устроит переполненность залов. Уважайте друг друга, относитесь с пониманием!
Продлевать выставку ботсад не планирует – срок цветения нежных тюльпанов и прекрасных фрезий недолог.
– Ездили уже два раза. Первый раз в воскресенье, тюльпаны были шикарные. Сегодня [в субботу, 19 февраля] были уже не такие, отцветают, – оставила комментарий Мария Федосеева.
Те, кто успели посетить оранжерею до закрытия экспозиции и насладиться пьянящим ароматом первоцветов, остались в восторге от встречи с весной.
– У вас райский уголок, только положительные эмоции. Вчера посетили вашу выставку с группой пожилых людей, столько позитива! А сколько труда за этим всем стоит! Низкий вам, поклон, девчата, за ваш труд, за любовь к прекрасному, молодцы! – поделилась впечатлениями Инна Чижова.
Выставка первоцветов проходит в Волгоградском ботаническом саду с 13 по 20 февраля. В этом году на ней представлено беспрецедентное количество растений. Впервые сотрудники ботсада вырастили для экспозиции мускари, известный как мышиный гиацинт, а также ландыши и необычные формы крокусов. Для гостей выставки подготовили креативные композиции и яркие фотозоны: панно из примул, арку из фрезий и нарциссов и сердце из цикламенов. Из-за антиковидных ограничений учреждение было вынуждено ввести предварительную запись, чтобы ограничить число людей, одновременно находящихся в зале.
Фото: Волгоградский ботанический сад / Instagram.
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