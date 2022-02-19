«Состояние крайне тяжелое»: врачи спасают жизнь попавшего под электричку волгоградца





В волгоградской клинической больнице скорой помощи №25 врачи бьются за жизнь 17-летнего волгоградца, которого сбила накануне электричка. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние молодого человека крайне тяжелое, он находится в реанимации, где проводятся все необходимые мероприятия интенсивной терапии.

Напомним, трагедия произошла накануне около шести вечера около железнодорожной платформы Мамаев курган. Молодой человек шел между двумя ветками путей, при этом с двух сторон к платформе подходили электрички. Машинисты включили звуковой сигнал, однако парень не реагировал на происходящее. Одна из электричек применила экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось – волгоградец получил сильный удар многотонным электропоездом.Расследованием происшествия занимается транспортная полиция. По одной из версий, молодой человек мог не услышать сигнала приближающейся электрички из-за того, что был в наушниках.Фото ИА "Высота 102".